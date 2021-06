CSU will ihre Liste paritätisch besetzen

München (Reuters) - Die CSU will bei der Bundestagswahl so viele Frauen wie Männer auf ihre Liste nehmen.

Generalsekretär Markus Blume sagte am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands, seine Partei werde für eine paritätische Liste sorgen. Spitzenkandidat werde Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sein.

Es habe keine Kontroverse zum Thema der paritätischen Listenbesetzung gegeben, sagte Blume. Auch bei den Direktkandidaten sei die CSU vorangekommen. So sollten in den neu zu besetzenden Wahlkreisen verstärkt Frauen zum Zuge kommen. Insgesamt seien sechs Wahlkreise neu zu vergeben gewesen, in drei von ihnen hätten sich Frauen durchgesetzt. Die Kandidaten der CSU gewinnen ihre Wahlkreise meistens direkt. Insgesamt entfallen auf Bayern 46 Wahlkreise.

Das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU soll am 20. und 21. Juni festgelegt werden. Die CSU stellt ihre Liste für die Bundestagswahl am 26. Juni vor.