CTBC dankt Mitarbeitern in Markenkampagne

CTBC Financial Holding Co., Ltd. (CTBC Financial Holding) hat am 28. Dezember einen Kurzfilm mit dem Titel „Ein einfaches Dankeschön (如常‧謝謝你)“ herausgegeben, in dem die Bank allen Angestellten für ihre Anstrengungen in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie dankt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201229005491/de/ CTBC Brand Campaign Gives Gratitude to Employees (Photo: Business Wire) Unter der Regie von Hsiao Ya-chuan (蕭雅全) und mit „Thank You" von Summer Lei (雷光夏) als Hintergrundmusik erzählt das Video von den 91 Tagen, als über 2.600 Angestellte von CTBC Überstunden machten, um 280.000 Menschen bei der Beantragung eines Notfallkredits zu helfen. Das innerhalb von nur drei Monaten geleistete Arbeitspensum hätte unter normalen Umständen zweieinhalb Jahre in Anspruch genommen. Als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stellt CTBC Financial Holding Notfallkredite bereit, und das Bearbeitungsverfahren wurde mithilfe digitaler Finanztechnologie beschleunigt. Der Film enthält Interviews mit mehreren Mitarbeitern, um den Inhalt wirklichkeitsgetreu und in Einzelheiten darzustellen. Den befragten Angestellten kamen dabei die Tränen, bevor sie überhaupt sprechen konnten. Im Lauf der Filmarbeiten war Bankdirektor Hsiao vom Engagement und Einsatzwillen von mehr als 40 Mitarbeiter stark beeindruckt. Der Vorsitzende von CTBC Financial Holding, Wen Long Yen (顏文隆), wirkte ebenfalls an den Filmarbeiten mit, um seinen Dank dafür auszusprechen, dass das Motto der Marke „Wir sind eine große Familie" hier in die Tat umgesetzt wurde. Als die CTBC Bank 2001 ein neues System einführte, machten Tausende von Mitarbeitern Überstunden und opferten ihre Urlaubstage und Familienzeit, um das System reibungslos in Gang zu bringen. Als Dank für ihre harte Arbeit schlug Jeffrey Koo (辜濓松), der Gründer von CTBC Financial Holding, Direktor Hou Hsiao-hsien (侯孝賢) vor, einen Film zu machen, der dann ein Jahr nach der Inbetriebnahme des neuen Systems an Silvester 2002 veröffentlicht wurde. 2014, als der Hauptsitz der CTBC in den CTBC Financial Park in Nangang, Taipeh, umzog, wurde ebenfalls ein Video produziert, um den Abschied vom alten Hauptsitz im Xinyi-Distrikt gebührend zu feiern. In diesem Jahr präsentiert die im Juni gestartete Markenkampagne „Unser bescheidenes Heim" die Widerstandskraft von Taiwan angesichts der Pandemie. Das Video wurde bereits mehr als 12 Millionen Mal im Internet aufgerufen. Das Video „Our Ordinary Home, Thank You" (Unser bescheidenes Heim - Dankeschön) ist jetzt in voller Länge auf YouTube und auf der Facebook-Fanseite von Home Run Taiwan verfügbar.



