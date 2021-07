CTI Clinical Trial and Consulting Services kündigt Übernahme des europäischen Unternehmens Dynakin an

CTI Clinical Trial and Consulting Services (CTI), ein global operierendes, in Privatbesitz befindliches Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, gibt die Übernahme von Dynakin bekannt. Dynakin ist ein Auftragsforschungsunternehmen, das über ein GLP-Biolabor verfügt und modellbasierte Dienstleistungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet. Das Unternehmen kann fast zwanzig Jahre Erfahrung vorweisen und verfügt über ein starkes lokales Know-how in Europa.

CTI arbeitet daran, die Labordienstleistungen zur Unterstützung der Forschung im Bereich seltener Krankheiten und im Bereich der Zell- und Gentherapie in allen Regionen der Welt auszubauen. Ein wegweisendes Labor für den amerikanischen Doppelkontinent wird derzeit in Cincinnati (USA) gebaut. Künftig wird das Unternehmen in Europa und in der Region MEA durch die Labordienstleistungen von Dynakin unterstützt. Die Leistungen von Dynakin im Bereich der Wirkstoffmodellierung (Pharmakometrie) ergänzen die Arbeit der Abteilung Regulatory and Scientific Affairs von CTI. Sie bieten Unterstützung bei Dosierungs- und Zulassungsentscheidungen in allen Entwicklungsstadien bzw. bestätigen diese und ermöglichen eine optimale Konzeption klinischer Studien. Die CRO-Leistungen von Dynakin werden mit dem klinischen Team von CTI in Europa zusammengeführt. Die Mitbegründerinnen von Dynakin, Dr. Monica Rodriguez und Dr. Nerea Leal, werden bei CTI neue Funktionen übernehmen, in denen sie ganz wesentlich zum Wachstum des Unternehmens beitragen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass Dynakin ein Teil von CTI wird. Dadurch entsteht ein stärkeres und robusteres weltweit operierendes Full-Service-Unternehmen für die klinische Forschung“, so Timothy J. Schroeder, Chairman und CEO von CTI. „Dynakin und CTI verbindet eine gemeinsame Philosophie und eine gemeinsame Unternehmenskultur mit den Schwerpunkten Teamarbeit, Mitarbeiterbindung und Karriereentwicklung. Wir setzen uns mit Nachdruck für weiteres Wachstum, eine weitere Expansion und für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens ein. Daher passt diese Übernahme hervorragend in die nächste Wachstumsphase von CTI.“

CTI ist nun bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig. Es handelt sich um eines der 20 größten Auftragsforschungsinstitute der Welt, das Mitarbeiter in mehr als 60 Ländern auf sechs Kontinenten beschäftigt. Das Unternehmen wurde vor Kurzem bei den CRO Leadership Awards 2021 für operative Bestleistungen zur weltweiten Nummer 1 der Auftragsforschungsinstitute ernannt und ließ damit fast 30 andere renommierte Auftragsforschungsinstitute aus aller Welt hinter sich.

Einzelheiten über die Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Über CTI

CTI Clinical Trial and Consulting Services ist ein global operierendes, in Privatbesitz befindliches Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das das gesamte Spektrum an Leistungen für klinische Studien und an Beratungsleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung, vom Konzept bis zur Vermarktung, anbietet. Das fokussierte therapeutische Konzept von CTI bietet Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen klinisches und krankheitsspezifisches Know-how in den Bereichen seltene Krankheiten, regenerative Medizin/Gentherapie, Immunologie, Transplantationsmedizin, Nephrologie, Hämatologie/Onkologie, Neurologie, Infektionskrankheiten, Hepatologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Pädiatrie.

