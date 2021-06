CTS EVENTIM - Das sind die Risiken

CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 56,000 € (XETRA)

Per Break-away-Gap brach die Aktie von CTS Eventim Anfang des Monats über den charttechnischen Widerstand bei 59,20 EUR aus. Doch wer dachte, der Weg sei nun frei für neue Allzeithochs, sah sich eines Besseren belehrt. Nur zwei Tage später geriet der Wert wieder deutlich unter Druck und brach unter die Marke von 59,20 EUR ein. Nach einer Erholung zurück an diesen Widerstand steckt der Titel seit einigen Tagen in einer weiteren Abwärtswelle.

Bereits in der Vorwoche wurde eine wichtige Aufwärtstrendvariante unterschritten. Heute droht der MDAX-Titel unter den EMA50 wie auch unter eine Horizontale bei 55,65 EUR zu fallen. Die Bullen benötigen jetzt ein schnelles Reversal, andernfalls dürfte der Weg für einen Abverkauf in Richtung des EMA200 und einer weiteren Aufwärtstrendvariante bei rund 52 EUR geebnet sein. Ein prozyklisches Kaufsignal entstünde dagegen oberhalb von 59,20 EUR. In diesem Fall wäre erneut das Allzeithoch bei 61,55 EUR ein ableitbares Ziel.

Fazit: Die Aktie von CTS Eventim wirkt aus charttechnischer Sicht angeschlagen. Auf Monatsebene steht aktuell ein klares bärisches Reversal, auch im Tageschart drohen wichtige Supports zu fallen. Eine ideale Korrekturmarke liegt bei 52,00 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 256,84 536,00 1.210,00 Ergebnis je Aktie in EUR -0,86 -0,11 1,05 Gewinnwachstum - - KGV - - 53 KUV 20,9 10,0 4,4 PEG 5,8 neg. Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,50 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,89 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)