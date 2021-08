CTS Eventim: Hoffnung auf neuen Großauftrag lässt Aktie kurzfristig anspringen

Der Veranstalter und Tickethändler macht sich Hoffnungen auf einen Großauftrag. Zusammen mit France Billet und Orange Business Service befindet sich Eventim in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen, teilten die Deutschen am Donnerstagabend mit. Die erste Zuteilung einer Ausschreibung von insgesamt vier Losen beinhalte die Zurverfügungstellung der Eventim-Ticketing-Software. CTS Eventim erwarte aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

Nachbörslich wurde die Nachricht freudig aufgenommen. Zum Handelsstart ist die Freude allerdings schon wieder zu einem Großteil verschwunden. Die Papiere liegen nur noch leicht im Plus

Reaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Tobias Arhelger/Shutterstock.com

