CTS EVENTIM - Neue Kaufchancen nach Rücksetzer?

Die Aktie von CTS Eventim markierte am 24. Januar 2020 ein Allzeithoch bei 61,55 EUR. Anschließend krachte die Aktie in wenigen Wochen auf ein Tief bei 25,54 EUR.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie des Veranstaltungsvermarkters in einer Aufwärtsbewegung. Ab März 2021 konsolidierte der Wert mehrere Wochen unterhalb des Allzeithochs seitwärts. Am 21. September gelang erstmal ein Anstieg über das Allzeithoch. Inzwischen kletterte der Wert auf ein Hoch bei 66,72 EUR. Dieses Hoch stammt von gestern.

In den nächsten Tagen könnte es zu einem Rücksetzer in Richtung 61,55-60,86 EUR kommen. Anschließend wäre eine weitere Rally in Richtung 76,00-76,50 EUR möglich.

Ein Rückfall unter 60,86 EUR wäre kurzfristig ungünstig. Denn dann könnte es zu einer weiteren Konsolidierung in Richtung 56,25-56,00 EUR kommen. Damit würde der Wert auf den Aufwärtstrend seit März 2020 zurückfallen.

