CTS EVENTIM - Wacht der Markt nun endlich auf?

Wenn es ein Beispiel bedarf, wie irre die Kursbewegungen an den Börsen derzeit ausfallen, braucht man nur auf die Aktien der Ticketverkäufer oder Konzertveranstalter wie Live Nation oder CTS Eventim blicken. Über Erstere berichtete ich im November 2020, das Allzeithoch wurde anschließend nur knapp verfehlt. Auch die Aktie von CTS Eventim hat sich von den Tiefs im Vorjahr extrem erholt und näherte sich zwischenzeitlich bereits den Rekordständen an.

An Großveranstaltungen war in den vergangenen Monaten aber nicht zu denken und auch aktuell stehen die Zeichen eher auf längeren Lockdown, denn auf schneller Lockerung. Was spielt der Markt also hier? Schaut man auf die Konsensschätzungen, sind die Analysten im Schnitt sehr positiv gestimmt, dass sich das Geschäft von CTS Eventim 2021 erholen wird. Doch gibt es auch mahnende Worte. So äußert sich Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg-Bank heute zu dem MDAX-Titel. Orgonas geht erst im Jahr 2023 von einer vollständigen Geschäftserholung bei CTS Eventim aus. Seine Schätzung für das EBITDA 2021 beläuft sich auf gerade einmal fünf Mio. EUR. Der Markt kalkuliert hier aktuell mit 99 Mio. EUR. Auch 2022 sieht Orgonas weit nicht so positiv wie viele seiner Kollegen. Er senkt die Einstufung von "Buy" auf "Hold", hebt das Kursziel für die Aktie aber von 45 auf 58 EUR an.

Untenstehende Tabelle enthält den aktuellen Analystenkonsens. Ich muss sagen, ich kann die Argumente des Berenberg-Analysten absolut nachvollziehen. Die Schätzungen für 2021 sind jetzt schon als äußerst optimistisch zu bezeichnen. Selbst auf Basis dieser Schätzungen ist der Wert extrem teuer. An dieser Aussage ändert sich auch nichts, wenn man ein Jahr in die Zukunft blickt. Aktuell ist die CTS-Aktie nichts anderes als eine Wette auf ein schnelles Lockdown-Ende.

Technisch bewertet ist der Aufwärtstrend des MDAX-Wertes dagegen voll intakt. Es bedarf Kurse unter 50,50 EUR um ein Verkaufssignal in Richtung des EMA200 und der Marke von 45,12 EUR auszulösen. Über dem Hoch bei 55,65 EUR wird sogar das Allzeithoch bei 61,55 EUR ein Thema. Klingt verrückt, ist aber so.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 336,00 747,40 1.210,00 Ergebnis je Aktie in EUR -0,68 0,35 1,06 Gewinnwachstum - 202,86 % KGV - 148 49 KUV 14,8 6,6 4,1 PEG neg. 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,17 0,50 Dividendenrendite 0,00 % 0,33 % 0,97 % *e = erwartet

CTS-Eventim-Aktie

