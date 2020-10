Cummins steigert die Dividende

Der US-Industriekonzern Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, NYSE: CMI) wird eine Quartalsdividende von 1,35 US-Dollar ausschütten. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (1,311 US-Dollar) um 3 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 5,40 US-Dollar Dividende ausbezahlt.

Die Anteilsinhaber erhalten die nächste Ausschüttung am 3. Dezember 2020 (Record date: 20. November 2020). Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 220,45 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,45 Prozent (Stand: 13. Oktober 2020).

Cummins ist ein Anbieter von Dieselmotoren. Die Geschäftsfelder beinhalten die Konstruktion, die Herstellung und den Vertrieb von Dieselmotoren einschließlich aller Serviceleistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 61.600 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 23,6 Mrd. US-Dollar. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (28. Juni) erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,85 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,22 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Juli berichtet wurde.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 23,18 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 32,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Oktober 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de