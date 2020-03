CureVac - Haben keine Übernahmeofferte aus den USA erhalten

Frankfurt (Reuters) - Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac hat Berichte über ein Übernahmeangebot aus den USA zurückgewiesen.

"Um es noch einmal klar zustellen: CureVac hat vor, während und seit dem Treffen der Task Force im Weißen Haus am 2. März kein Angebot von der US-Regierung oder verwandten Stellen erhalten", teilte die Firma, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, via "Twitter" mit. Der ehemalige Vorstandschef von CureVac, Daniel Menichella, hatte sich auf Einladung des Weißen Hauses mit US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident Mike Pence, Mitgliedern der Coronavirus-Task-Force sowie weiteren hochrangigen Pharma- und Biotechmanagern getroffen.

Am Wochenende hatte die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf deutsche Regierungskreise berichtet, dass US-Präsident Donald Trump der Firma einen hohen Betrag angeboten habe, um sich deren Arbeit exklusiv zu sichern. Das hatte der deutsche US-Botschafter Richard Grenell zurückgewiesen. Innenminister Horst Seehofer hatte allerdings bestätigt, dass es ein amerikanisches Interesse an der Tübinger Firma gegeben habe. Der Hauptinvestor von CureVac, SAP-Gründer Dietmar Hopp, sagte am Montag dem Sportsender "Sport1", er habe persönlich nicht mit Trump gesprochen. "Er hat mit der Firma gesprochen und man hat mir das dann sofort gesagt und gefragt, was ich davon halte und ich wusste sofort, dass das nicht infrage kommt", wurde Hopp von "Sport1" zitiert. Hopp war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

CureVac hatte rund eine Woche nach dem Treffen im Weißen Haus angekündigt, dass Menichelle vom Unternehmensgründer und bisherigen Aufsichtsratschef Ingmar Hoerr als Vorstandschef ersetzt wird. Gründe hatte CureVac nicht genannt. Am Montag wurde unterdessen erneut ein Wechsel an der Firmenspitze bekannt. Hoerr nehme "aus medizinischen Gründen" vorübergehend eine Auszeit, das hänge aber nicht mit dem Coronavirus zusammen, betonte CureVac. Vorübergehend soll Vizechef Franz-Werner Haas das Ruder übernehmen. Die EU-Kommission hat CureVac derweil einen Kredit von bis zu 80 Millionen Euro angeboten, um das Unternehmen bei der Entwicklung seines Corona-Impfstoffes zu unterstützen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte am Wochenende gesagt, Deutschland stehe nicht zum Verkauf. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag das Thema als "gelöst" erklärt. "Die Bundesregierung hat sich sehr frühzeitig darum gekümmert."