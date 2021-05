CUREVAC - Impfstoffdebatte sorgt für Angst bei Anlegern

CureVac N.V. Namensaktien o.N. - WKN: A2P71U - ISIN: NL0015436031 - Kurs: 93,900 $ (NASDAQ)

Die Corona-Krise beeinflusst weiterhin unser Leben und hat in den vergangenen Monaten auch an der Börse für einige Veränderungen gesorgt. Dazu gehören auch neue Unternehmen, die es im Zuge der Krise an die Börse gezogen hat, um sich frisches Kapital zu besorgen. Eines davon ist CureVac. Als biopharmazeutisches Unternehmen bietet es einen Impfstoff an, was zunächst natürlich die Fantasien der Anleger beflügelte und unmittelbar nach dem Börsengang zu einer Rally von fast 400 % geführt hat.

Seit ihrem Hoch bei 151,80 USD geht es jedoch extrem volatil zu. Die Aktie befindet sich lediglich in einer sehr großen Range und kommt dabei aktuell unter Druck. Allein gestern verlor die Aktie über 7 %. Verantwortlich dafür sind weltweite Überlegungen, das Patentrecht bei Impfstoffen kurzfristig auszuhebeln, um so der Krise besser entgegenwirken zu können. Ein paar interessante Gedanken dazu können Sie hier nachlesen: BioNtech - Patente auf Impfstoffe möglicherweise Voraussetzung…

Chance versus Risiko!

Konzentrieren wir uns auf das Kursgeschehen, bleibt die Lage angespannt. Einerseits bietet der Handel in der Nähe der großen Unterstützung um 80 USD die Chance, dass sich die Lage wieder beruhigt, ein kurzfristiger Boden ausgebildet wird, um anschließend erneut den Widerstandsbereich bei 133 USD anzulaufen.

Auf der anderen Seite sorgen die oben angesprochenen Probleme natürlich für ein schwieriges Umfeld. Sollte es jetzt auch noch zu einem nachhaltigen Rückfall unter 76,64 USD kommen, könnte eine weitere Verkaufswelle einsetzen und die Kurse in Richtung Erstnotiz um 40 USD einbrechen lassen.

Auf Basis dieser beiden Szenarien und des aktuellen Abwärtsdrucks in der Aktie, muss man wahrscheinlich nichts überstürzen. Ein wenig Geduld könnte sich auszahlen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)