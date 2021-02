CureVac will mit weiterem Partner Impfstoff in Deutschland herstellen

Düsseldorf (Reuters) - Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac treibt mit dem Partner Rentschler Biopharma SE die Produktion seines möglichen Corona-Impfstoffs voran.

Aktuell würden die Herstellungsprozesse getestet und optimiert, teilten die Unternehmen am Montag mit. Es werde erwartet, dass am Rentschler-Standort in Laupheim pro Jahr mehr als 100 Millionen Dosen des CureVac-Impfstoffes hergestellt werden können. Curevac habe damit begonnen, ein europäisches Netzwerk zur Impfstoff-Herstellung mit mehreren Dienstleistungspartnern aufzubauen, hieß es weiter.

CureVac ist von der Zulassung seines Impfstoffs nach früheren Angaben nur noch einige Monate entfernt. Zudem will das Tübinger Unternehmen die eigene Impfstoff-Produktion ausbauen, so dass schon vor der Zulassung die ersten Dosen hergestellt werden können. Für die Vermarktung hat sich CureVac auch mit dem Pharma-Riesen Bayer verbündet. Bayer will sich aber auch an der Produktion beteiligen. CureVac wolle in diesem Jahr bereits bis zu 300 Millionen Corona-Impfstoffdosen herstellen, hatte Unternehmenschef Franz-Werner Haas angekündigt.