Curia erweitert kommerzielle Produktionskapazitäten in den USA

Curia, ehemals AMRI, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute Pläne zur Erweiterung seiner kommerziellen Produktionskapazitäten in seiner Anlage in Rensselaer, New York, bekannt. Mit der erweiterten Kapazität für die flexible Herstellung komplexer, aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) will Curia seine Fähigkeit stärken, Partnerschaften mit Kunden eingehen und Anforderungen von kleinen bis großen Mengen mit zuverlässiger Lieferung erfüllen.

Curia investiert über 35 Millionen US-Dollar in diese hochmodernen, erweiterten Lösungen für die Produktherstellung und das Handling komplexer Kleinmoleküle. Die Erweiterung umfasst neue Behälterkapazitäten, damit Curia die Chargengröße und den Produktausstoß seines Standorts mehr als verdoppeln kann. Außerdem will Curia auf diese Weise die Einführung zahlreicher neuer Produkte ermöglichen und die wachsende Nachfrage nach hochwirksamen Wirkstoffen decken.

Die Erweiterung wird neue technische Arbeitsplätze in Rensselaer schaffen. Im Einklang mit dem Engagement von Curia für den Umweltschutz beinhalten die Erweiterungspläne als integrale Elemente die Optimierung des Energieverbrauchs und verbesserte Umweltstandards.

„Unser Team in Rensselaer hat in der Vergangenheit hervorragende Leistungen bei der Bereitstellung komplexer Fertigungslösungen aus den USA erbracht, die es unseren Kunden ermöglichen, Patienten lebenswichtige Behandlungen zukommen zu lassen“, so John Ratliff, Chairman und CEO von Curia. „Einige der lebensrettenden Produkte, die in Rensselaer hergestellt werden, sind hochkomplex, beispielsweise wichtige onkologische Therapeutika und neuartige Behandlungen, die sich an einen ungedeckten medizinischen Bedarf richten. Die technischen und technologischen Fortschritte, die wir am Standort erreicht haben, werden unsere Flexibilität, Effizienz und Größenordnung optimieren und es uns ermöglichen, die aktuellen und zukünftigen komplexen Produktionsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.“

Die Anlage von Curia in Rensselaer liefert seit mehr als 100 Jahren hochwertige Wirkstoffe an globale Pharmaunternehmen. Der Standort produziert derzeit APIs für die Entwicklung- und Vermarktungsanforderungen von mehr als 50 Produkten. Es war die erste Anlage in der Branche, die im Rahmen ihrer Rezertifizierung im Rahmen des unabhängigen SafeBridge®-Programms für die „Potent Compound Safety Certification“ im Jahr 2020 als „Industry Leader“ ausgezeichnet wurde.

Die Erweiterung wird voraussichtlich innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen sein und ergänzt Curias bestehende API-Produktionsstätten in den USA, Frankreich, Spanien, Italien und Indien, die jeweils flexible Produktionslösungen für Aufträge im Gramm- bis Tonnenbereich fördern, um Kunden eine nahtlose Unterstützung entlang der gesamten Forschungs- und Produktionskette zu bieten.

