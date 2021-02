Curtiss-Wright schüttet konstante Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Curtiss-Wright Corporation (ISIN: US2315611010, NYSE: CW) schüttet am 16. April 2021 eine vierteljährliche Dividende von 17 US-Cents je Aktie aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 30. März 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern seinen Aktionären eine Gesamtdividende von 0,68 US-Dollar je Aktie. Beim aktuellen Börsenkurs von 115,06 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,59 Prozent (Stand: 17. Februar 2021).

Curtiss-Wright, mit Firmensitz in Roseland, New Jersey, ist ein Hersteller von Antriebs-, Ventil- sowie Fluidsystemen im Bereich Flugzeugbau. Das Unternehmen ist 1929 gegründet worden und beschäftigt rund 8.200 Mitarbeiter. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 wurde ein Umsatz von 571,6 Mio. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 614,9 Mio. US-Dollar), wie am 28. Oktober 2020 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 64,62 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 82,51 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street mit 1,11 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,78 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Februar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de