Cuvée Systems, Inc.®, überzeugt mit kompaktem IP68-LED-Treiber und einzigartiger COB- und Treibergarantie auf Systemebene

Luminus unterstützt Garantie für kombinierte COB- und Treiberkunden

Cuvée Systems hat mit der DR8-Serie der mit IP68 bewerteten LED-Treiber seine zweite kompakte Treiberfamilie angekündigt. Die wasserdichten LED-Treiber der DR8-Serie sind ab sofort erhältlich und für das dauerhafte Eintauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 13 Fuß (3,95 m) ausgelegt. Mit einer Länge von nur 80 bzw. 86 mm bietet die DR8-Serie Beleuchtungsfunktionen für die Schwimmbad-, Whirlpool-, Springbrunnen- und Landschaftsgestaltungsbranche, indem sie eine reibungslose, tiefe Dimmung bis auf 1 % und eine für Außenanwendungen geeignete Flimmerunterdrückung bietet. Treiber der DR8-Serie haben eine Nennleistung von 15 W, 23 W, 30 W bzw. 42 W und sind in zwei kompakten Größen erhältlich: 80 × 33 × 25 mm und 86 × 33 × 28 mm mit vorinstallierten wasserdichten Primär- und Sekundärkabeln.

In Verbindung mit der Markteinführung der DR8-Serie kündigen Cuvée und Luminus, ein führender COB-Hersteller und -Lieferant, eine einzigartige kombinierte 5-Jahres-Garantie an, die sowohl den COB als auch den LED-Treiber abdeckt, wenn diese gemeinsam verwendet werden. OEM-Leuchten, die eine zugelassene COB/Treiber-Kombination verwenden, sind gegen Defekte und Ausfälle beider Teile abgesichert, wenn diese miteinander verbunden werden.

„Die Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Systeme robust sind und jahrelang im Einsatz bleiben werden“, so Ray Chock, CEO von Cuvée Systems. „Wir haben unsere neue DR8-Serie so konstruiert, dass sie die strengen Anforderungen von IP68 erfüllt und hohe Leistung und Zuverlässigkeit in einem kompakten Paket bietet.“

„Wir sind so beeindruckt von der Qualität und der kompakten Größe der Cuvée-Treiber, dass wir bereit sind, die Garantie zu unterstützen, wenn sie mit unseren neuesten Gen-4-COBs oder unseren Dim-to-Warm-COBs verwendet werden“, so Tom Jory, VP für Beleuchtung bei Luminus. „Unsere Kunden freuen sich, dass sie unsere COBs sicher mit Cuvée-Treibern kombinieren können, insbesondere in feuchten Projektumgebungen, in denen die Beleuchtung viele Jahre lang ohne Wartung zuverlässig funktionieren muss.“

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) hat den Standard 1998 definiert. Die als IP-Codes oder Ingress Protection Codes bezeichneten Kennziffern klassifizieren den Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Wasser. IP68 ist die höchstmögliche Bewertung im aktuellen Standard.

Weitere Informationen zu Cuvée Systems, seinen kompakten wasserdichten LED-Treibern der DR8-Serie und der neuen kombinierten 5-Jahres-Garantie mit Luminus finden Sie auf unserer Website unter https://www.luminus.com/resource/warranty-info.

Über Cuvée Systems

Cuvée Systems hat es sich zur Aufgabe gemacht, die innovativste Leistungselektronik zum Leben zu erwecken. Unser Fokus liegt auf der Kombination von erstklassigem Design, Massenfertigung und umfassender Anwendungserfahrung, um eine schlanke, zuverlässige und leistungsstarke Leistungselektronik für die Beleuchtungsindustrie zu schaffen. Cuvée verfügt über Geschäftszentren in San Jose, Kalifornien, und Xiamen, China, wodurch das Beste beider Welten mit dem Talent und der Spitzentechnologie im Silicon Valley und mit der Fertigungskompetenz und Wirtschaftlichkeit unserer in China ansässigen Produktionsstätten genutzt werden kann. Wir bieten Power-to-Light-Lösungen, die Beleuchtungssysteme der nächsten Generation ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich unter press@cuveesytems.com bitte an den CEO, Ray Chock.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200312005363/de/

Ray Chock, CEO

press@cuveesytems.com