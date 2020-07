CVS Health meldet Dividende

Der pharmazeutische Einzelhandelskonzern CVS Health Corp. (ISIN: US1266501006, NYSE: CVS) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 3. August 2020 (Record date: 23. Juli 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,00 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 63,14 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2020) bei 3,17 Prozent. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz von 66,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 61,65 Mrd. US-Dollar), wie am 6. Mai 2020 berichtet wurde.

CVS Health verkauft in über 9.900 Geschäften pharmazeutische Produkte sowie Kosmetikartikel und beschäftigt rund 245.000 Mitarbeiter. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 15,02 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 82,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de