Cybersource von Visa und die IATA unterstützen Fluggesellschaften beim Abheben mit neuer Effizienz durch IATA Financial Gateway

Hunderte von Fluggesellschaften erhalten jetzt über das Financial Gateway der International Air Transport Association Zugang zur führenden globalen Zahlungsmanagement-Plattform von Cybersource

Die Fluggesellschaften arbeiten daran, ihre Kunden wieder in die Flugzeuge zu bringen, und stehen gleichzeitig vor der Herausforderung, Passagiere, Marken und Umsätze zu sichern. Zur Beschleunigung des Starts hat Cybersource, die globale Zahlungs- und Betrugsmanagement-Plattform von Visa (NYSE:V), heute bekannt gegeben, dass Cybersource dem Financial Gateway der International Air Transport Association (IATA) beigetreten ist. Ziel ist es, den Fluggesellschaften dabei zu helfen, die Effizienz in den Bereichen Handel und Zahlungsverkehr zu steigern, Betrug zu bekämpfen, den Umsatz zu maximieren und Innovationen voranzutreiben. Als Teil des Financial Gateway (IFG) der IATA sind die weltweiten Fähigkeiten von Cybersource nun als vorintegriertes, gesichertes digitales Akzeptanz-Tool für die über 290 Mitglieder der IATA verfügbar.

Durch die neue Partnerschaft können Fluggesellschaften die gesamte Produktpalette von Cybersource schnell über das IFG bereitstellen. Damit entfällt die Notwendigkeit, mehrere Produkte verschiedener Marken zu verwenden, wodurch Kosten gespart und operative Zeitverzögerungen reduziert werden. Die Einbindung in die zuverlässige Plattform von Cybersource kann Fluggesellschaften bei der Expansion in neue Regionen, der Implementierung neuer Zahlungsmethoden oder der Einführung neuer Vertriebskanäle wertvolle Zeit sparen. Die Produkte von Cybersource und des IFG arbeiten nahtlos zusammen und helfen den Fluggesellschaften dabei, ein verbessertes, einheitliches Omni-Channel-Orchestrierungserlebnis zu bieten und so die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Als zuverlässiger Partner von mehr als 70 Fluggesellschaften, einschließlich 28 der 50 weltweit bedeutendsten Fluggesellschaften, bietet die erneuerte Technologieplattform von Cybersource ein komplettes Portfolio von Online- und persönlichen Dienstleistungen, die Zahlungen vereinfachen und automatisieren, einschließlich:



Zahlungsgateway-Services für die Annahme von Zahlungen online, persönlich und in Call-Centern in über 190 Ländern und Gebieten.



Decision Manager, ein führendes Tool für das Betrugsmanagement zur Minimierung von Betrugsschäden und Maximierung des Umsatzes



Tokenisierung und weitere Tools zur Zahlungssicherheit, wie z. B. Payer Authentication, um sensible Zahlungsdaten zu schützen und die Konformität von Regeln zu gewährleisten



Vorab-Integration in die größten weltweiten Reisebuchungs- und Vertriebssysteme



In einem schwierigen Jahr für die Luftfahrtbranche unterstützt Cybersource Fluggesellschaften auf der ganzen Welt bei der Bewältigung von Herausforderungen, die durch die Pandemie entstanden sind und bietet führende Produkte und Mehrwertdienste an. So hat sich Cybersource beispielsweise mit dem langjährigen Partner Aeromexico zusammengeschlossen, um die Effizienz des Unternehmens zu bewerten und Gefahren und Chancen für dessen digitale Angebote zu identifizieren. Das Cybersource-Beratungsteam – ein weiterer Vorteil für alle Cybersource-Kunden – war in der Lage, das digitale Ökosystem von Aeromexico zu bewerten, mehrere Customer Journeys zu evaluieren und ein e-Commerce-Buchungserlebnis zur weiteren Vertiefung der Kundenbindung und Steigerung der Konversionsraten zu empfehlen, einschließlich der Zahlungs- und Akzeptanzanforderungen in wichtigen Absatzmärkten.

„Cybersource ist schon lange ein zuverlässiger Partner von Top-Airlines auf der ganzen Welt, und wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem IFG unsere gesamte Palette an Zahlungstools für Fluggesellschaften anbieten können“, sagte Fernando Souza, Vice President von Cybersource, einer Visa-Lösung. „Mit dem Wiederaufleben des Reiseverkehrs müssen die Fluggesellschaften inländische und grenzüberschreitende Reisen ermöglichen und gleichzeitig die Kosten begrenzen und den Betrug eindämmen. Die Plattform von Cybersource stellt Tools und Ressourcen zur Verfügung, die sicherstellen, dass die Fluggesellschaften ihren Kunden ein problemloses und sicheres Erlebnis ermöglichen und gleichzeitig die Rentabilität aufrechterhalten können.“

Muhammad Albakri, Senior Vice President des Bereichs Financial Settlement and Distribution Services bei der IATA, sagte: „IFG bietet den Fluggesellschaften und Reiseanbietern weltweit mehr Flexibilität bei der Abwicklung von Zahlungen, um eine kosteneffiziente Zahlungsstrategie zu entwickeln, die den Wiederaufschwung der Branche unterstützen wird. Wir freuen uns, Cybersource und deren Produktpalette zur Vereinfachung und Optimierung von Zahlungen willkommen zu heißen, um die IFG-Nutzergemeinschaft zu unterstützen.“

IATA-Partner, die an der Nutzung von Cybersource interessiert sind, können auf der IFG-Website weitere Informationen erhalten.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Es ist unser Auftrag, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unermüdliche Innovationsorientierung des Unternehmens ist ein Katalysator für das rasante Wachstum des digitalen Handels auf jedem Gerät, für jede Person und überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte, seine Mitarbeiter sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter Über Visa, auf visa.com/blog und über @VisaNews.

Über IATA

Die International Air Transport Association (IATA) ist der Handelsverband für die weltweiten Fluggesellschaften und vertritt rund 290 Fluggesellschaften bzw. 83 % des gesamten Luftverkehrs. Die IATA ist in vielen Bereichen der Luftfahrt tätig und hilft bei der Festlegung der Branchenrichtlinien zu wichtigen Luftfahrtfragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.iata.org.

