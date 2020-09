Cycle Pharmaceuticals sichert Fremdfinanzierung von 25 Millionen Dollar

Kreditfinanzierung von 25 Millionen Dollar der Deutschen Bank zur Beschleunigung der Pipeline für Medikamente gegen seltene Krankheiten knüpft an bestehendes einträgliches Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Krankheiten an

Gründung von Varsity Pharmaceuticals als unabhängiges Onkologieforschungsunternehmen für synthetische Letalität - basierend auf von der Universität Cambridge entwickeltem geistigem Eigentum

Cycle Pharmaceuticals, ein privat geführtes, weltweites, patientenorientiertes Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten für seltene Krankheiten spezialisiert ist, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über eine Kreditfinanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar mit der Deutschen Bank AG bekannt. Mit dieser strategischen Finanzierung kann Cycle an den Erfolg der Tabletten NITYR® (Nitisinon) zur Behandlung von Patienten mit der seltenen genetischen Stoffwechselerkrankung hereditäre Tyrosinämie Typ 1 anknüpfen. Der Mission von Cycle zufolge sollen mit den neuesten pharmazeutischen Technologien die in ihrer Klasse besten Medikamente zur besseren Versorgung von Patienten mit seltenen genetischen Stoffwechselkrankheiten bereitgestellt werden.

Antonio Benedetti, Chief Executive Officer von Cycle Pharmaceuticals, erklärte: „Die Vereinbarung von Cycle mit der Deutschen Bank versorgt uns mit dem notwendigen Kapital zur schnellen und effizienten Bereitstellung von Medikamenten für viele Patientengruppen mit genetisch bedingten seltenen Krankheiten, für die man mit den neuesten pharmazeutischen Technologien die Lebensqualität verbessern kann, die so dringend erforderlich ist. Cycle bietet neben der medikamentösen Behandlung auch eine individuelle Patientenbetreuung an, damit auf die Bedürfnisse der Patienten mit seltenen Krankheiten so weit wie möglich eingegangen werden kann.“

Dimitrios Weedon von der Deutschen Bank kommentierte: „Mit dieser Transaktion zeigt die Deutsche Bank, dass sie sich kontinuierlich für innovative und wachsende Unternehmen einsetzt. Insbesondere ist sie ein Zeichen unserer Fähigkeit und Bereitschaft, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Life Sciences und Biotechnologie anzubieten. Wir freuen uns, wichtiger Finanzierungspartner von Cycle Pharmaceuticals zu werden und werden mit dem Unternehmen künftig gerne eng zusammenarbeiten.“

Separat davon erhält Varsity Pharmaceuticals als neues eigenständiges Unternehmen die Finanzierung aus der oben genannten Transaktion. Die Aufgabe von Varsity Pharmaceuticals besteht in der Entwicklung und Bereitstellung von onkologischen Arzneimittelbehandlungen, deren Fokus auf der Behebung einer entstehenden Resistenz gegen PARP-Inhibitoren und andere existierende Arzneimittelklassen liegt. Mit Hilfe der synthetischen Letalität knüpft Varsity an das geistige Eigentum an, das am Fachbereich Chemie der Universität Cambridge entwickelt und von Cambridge Enterprise an Varsity lizenziert wurde. In Kürze werden zudem weitere präklinische Arbeiten in Zusammenarbeit mit dem Cancer Research UK Cambridge Institute, Universität Cambridge, aufgenommen.

Über Cycle Pharmaceuticals

Cycle Pharmaceuticals wurde 2012 mit dem einzigen Ziel gegründet, unterversorgten Patienten mit seltenen Krankheiten die besten Arzneimittelbehandlungen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Wir setzen den Fokus auf seltene genetische Stoffwechselstörungen und neurologische Erkrankungen. Cycle hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, sowie Niederlassungen in Boston, Massachusetts. (USA). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cyclepharma.com, Folgen Sie uns auch auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

Über Cambridge Enterprise

Wissenschaftler, Forscher, Mitarbeiter und Studenten werden von Cambridge Enterprise als Teil der Universität Cambridge dabei unterstützt, Wissen auszutauschen und Wirkung mit ihrer Forschung zu erzielen. Dazu helfen wir Innovatoren, Experten und Unternehmern beim Einsatz kommerzieller Mittel, um ihre Ideen und Expertise zum Nutzen der Gesellschaft, der Wirtschaft, ihrer selbst und der Universität zu entwickeln.

In Zusammenarbeit mit Organisationen sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene bieten wir fachliche Beratung und Unterstützung bei der Kommerzialisierung und einer sozialen Unternehmensführung an, darunter Hilfe durch wissenschaftliche Beratungsdienste, beim Schutz, bei der Entwicklung und bei der Lizenzierung von Ideen, der Gründung neuer Firmen und sozialer Unternehmen sowie der Anschubfinanzierung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.enterprise.cam.ac.uk. Folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn.

Über das Cancer Research UK Cambridge Institute

Das Cancer Research UK Cambridge Institute verbindet Grundlagen- und klinische Forschung mit innovativen Technologien zur Thematisierung von Schlüsselfragen bei der Diagnose und Behandlung von Krebs. Als eine der größten Krebsforschungseinrichtungen in Europa bieten wir unübertroffene Rahmenbedingungen für die biomedizinische Forschung und bringen damit die Wissenschaft von Weltklasse der Universität Cambridge mit klinischen und industriellen Partnern auf dem Cambridge Biomedical Campus zusammen. Unsere Forschung setzt den Fokus auf die Tumorökologie und -entstehung und reicht von der experimentellen Grundlagenbiologie und Bioinformatik über die translationale Krebsforschung bis hin zur klinischen Anwendung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cruk.cam.ac.uk. Folgen Sie uns auch auf Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook.

