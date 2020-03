CYPRESS SEMICONDUCTOR - Ohne Worte

Cypress Semiconductor Corp. - WKN: 871117 - ISIN: US2328061096 - Kurs: 22,385 $ (NASDAQ)

Dass Übernahmespekulationen auch durchaus mit erheblichen Risiken verbunden sein können, zeigt das Beispiel der Aktie von Cypress Semiconductor. Im Juni gab Infineon bekannt, das Unternehmen für 9 Mrd.USD oder 23,85 USD je Aktie übernehmen zu wollen. Die gesamte Transaktion zieht sich also schon viele Monate hin. Wenig überraschend pendelte der Kurs auch lange Zeit um diese Marke.

Am vergangenen Donnerstag gab es jedoch Berichte, dass die US-Regulierungsbehörde CFIUS den US-Präsidenten Donald Trump gewarnt habe, die Übernahme von Cypress Semiconductor durch Infineon zu genehmigen. Die Cypress-Aktie rauschte daraufhin in die Tief, verlor innerhalb weniger Tage rund ein Drittel an Wert, das der Markt nun befürchtete, der Deal könnte komplett scheitern. Heute folgt die erneute Kehrtwende. Denn CFIUS hat die Übernahme nicht etwas abgelehnt, nein, die Behörde hat sie genehmigt. Nun wartet Infineon noch auf das Okay der Behörden in China. Nach der Meldung schoss die Cypress-Aktie heute um 45 % nach oben und egalisierte damit nahezu die Verluste der vergangenen Tage.

Gemessen am Übernahmepreis von 23,75 USD je Aktie besteht sogar noch Luft nach oben, was aber vorrangig für Arbitrageure interessant wäre. Arbitrageure mit guten Nerven, die auch einen Kurssturz wie den vor einigen Tagen im Extremfall überstehen können.

Über Arbitragestrategien bei Übernahmen hat mein Kollege Oliver Baron diesen Artikel geschrieben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,21 2,32 2,46 Ergebnis je Aktie in USD 0,11 0,36 0,47 Gewinnwachstum 227,27 % 30,56 % KGV 204 62 48 KUV 3,8 3,6 3,4 PEG 0,3 1,6 *e = erwartet

Cypress-Semiconductor-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)