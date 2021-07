D.R. Horton gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der amerikanische Baukonzern D.R. Horton Inc. (ISIN: US23331A1097, NYSE: DHI) zahlt am 17. August 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 10. August 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 89,71 US-Dollar (Stand: 22. Juli 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,89 Prozent. Das Unternehmen ist 1978 gegründet worden und hat seinen Sitz in Arlington, Texas. D.R. Horton ist nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2002 der größte Hersteller von Eigenheimen nach Volumen in den USA. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Juni 2021) erwirtschaftete D.R. Horton einen Umsatz von 7,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,4 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 22. Juli berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 633 Mio. US-Dollar). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 32,97 Mrd. US-Dollar und die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 mit 30,17 Prozent im Plus (Stand: 22. Juli 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de