Dämpfer für Israels neue Regierung im Parlament

Jerusalem (Reuters) - Drei Wochen nach ihrem Start hat Israels neue Mehrparteien-Regierung einen ersten großen Rückschlag im Parlament erlitten.

Sie scheiterte am Dienstag damit, ein umstrittenes Gesetz zu verlängern, das Palästinensern aus dem besetzten Westjordanland oder dem Gazastreifen, die mit israelischen Staatsbürgern verheiratet sind, die israelische Staatsbürgerschaft oder den Wohnsitz in Israel verwehrt. Die Koalition um den Nationalisten Naftali Bennett an der Spitze hat 61 der 120 Sitze im Parlament. Die beiden Koalitionsmitglieder von der Vereinigten Arabischen Liste enthielten sich aber. Und um die Regierung in Bedrängnis zu bringen, stimmte auch der oppositionelle, rechtsgerichtete Likud-Block des vorherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gegen das Gesetz, obwohl er es in den vergangenen Jahren immer unterstützt hatte. Damit wurde bei 59 zu 59 Stimmen die einfache Mehrheit knapp verfehlt.

Die Abstimmung macht deutlich, vor welchen Schwierigkeiten Bennett und Außenminister Jair Lapid als Architekt des Bündnisses stehen. Die Koalition reicht von weit rechts stehenden Parteien bis zur Linken und einer arabischen Fraktion. Sie einte vor allem das Bestreben, Netanjahu nach zwölf Jahren als Ministerpräsident abzulösen. Das umstrittene Gesetz stammt aus den Zeiten eines Palästinenser-Aufstands und steht seit 2003 jährlich zur Verlängerung an. Befürworter sehen darin einen Beitrag zu Wahrung der Sicherheit und des "jüdischen Charakters" Israels. Gegner kritisieren, dass damit die arabische Bevölkerung Israels, die 21 Prozent ausmacht, diskriminiert wird.