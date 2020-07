Dänemark öffnet sich für Schweden aus Grenzregion

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark öffnet seine Grenze nun auch für die Menschen aus dem schwedischen Teil der Öresundregion. Einwohner der Region Skåne (Schonen) rund um die Großstadt Malmö können ab Samstag ebenso nach Dänemark einreisen wie zuvor bereits ihre Landsleute aus den Nachbarprovinzen Blekinge und Kronoberg sowie aus der weiter nördlich gelegenen Provinz Västerbotten. Das geht aus einer am Donnerstag aktualisierten Übersicht des dänischen Gesundheitsinstituts SSI hervor.

Für alle weiteren Schweden bleibt die dänische Grenze dagegen dicht - fast alle anderen EU-Bürger dürfen dagegen bereits seit Ende Juni wieder nach Dänemark einreisen, sofern sie mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht haben. Diese Bedingung gilt für die schwedischen Grenzregionen ebenso wie für Schleswig-Holstein nicht.

Für die Südschweden waren die dänischen Einreisebeschränkungen seit längerem ein Ärgernis gewesen, denn eigentlich leben die Menschen in der dänisch-schwedischen Öresundregion in etwa so eng zusammen wie diejenigen im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Die Corona-Zahlen in Schweden sind jedoch weiterhin deutlich höher als die in Dänemark. Der dänischen Auswahl der Länder liegt ein Modell zugrunde, das auf der jeweiligen dortigen Coronavirus-Lage basiert. Damit die Grenzen für die entsprechenden Bürger als "offen" gelten, muss ihr Land oder ihre Region weniger als 20 wöchentliche Neuerkrankte pro 100 000 Einwohner haben./trs/DP/men