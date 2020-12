Dänemarks Notenbank will EZB-Zahlungsplattform beitreten

Frankfurt (Reuters) - Dänemarks Notenbank will dem Verrechnungssystem der Europäischen Zentralbank beitreten, mit dem Zahlungsströme zwischen Geschäftsbanken in Europa abgewickelt werden.

Bis November 2025 soll die Landeswährung Krone des nicht zur Euro-Zone zählenden EU-Landes an die "T2" genannte Zahlungsplattform angeschlossen werden, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit. Die dänische Notenbank habe zudem Interesse geäußert, dem neuen Verrechnungssystem der EZB für blitzschnelle Geldtransfers - TIPS genannt - beizutreten. TIPS ermöglicht es Firmen und Privatkunden, über ihre Bank rund um die Uhr innerhalb von wenigen Sekunden Gelder an Empfänger zu transferieren.

Durch den Beitritt würden Marktteilnehmer in Dänemark künftig beide Verrechnungssysteme nutzen können, um Zahlungen sowohl in Euro als auch in dänischer Krone zu tätigen. TIPS war im November 2018 an den Start gegangen. T2 ist der Nachfolger des Zahlungssystems Target 2 und soll dieses ab November 2022 ersetzen.

