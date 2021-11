Dänische Gesundheitsbehörde empfiehlt Auffrischimpfung für alle ab 18

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Wie in anderen europäischen Ländern sollen alle Erwachsenen in Dänemark eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 angeboten bekommen. Das empfahl die dänische Gesundheitsverwaltung angesichts rapide gestiegener Corona-Zahlen am Donnerstag. Die entsprechende Einladung zur Booster-Dosis sollten alle Volljährigen sechs Monate nach der Zweitimpfung erhalten.

Am Vortag war auch in Schweden beschlossen worden, allen Menschen über 18 eine dritte Impfdosis ans Herz zu legen. Bislang hatten sich beide skandinavische Länder bei den Auffrischungen auf Ältere und andere Risikogruppen fokussiert.

Die Corona-Impfstoffe seien das wichtigste Werkzeug, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, erklärte die dänische Behörde nun. Auffrischimpfungen seien dabei jetzt der Schlüssel, um die Zahlen zu verringern.

Bislang sind in Dänemark fast 700 000 Bürgerinnen und Bürger erneut geimpft worden, darunter vor allem Ältere und Menschen aus weiteren Risikogruppen. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von knapp 12 Prozent./trs/DP/stw