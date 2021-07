Daikin Industries wird Aktionär bei OCSiAl

Der japanische Riese Daikin Industries Ltd. ist nunmehr Aktionär beim weltweit größten Produzenten von Graphen-Nanoröhrchen, OCSiAl, nach einer dreijährigen Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Anwendungen für Graphen-Nanoröhrchen als Zusatzstoff der nächsten Generation. Gemeinsam streben die Unternehmen der Entwicklung hochleistungsfähiger Materialien und Erschließung neuer Märkte entgegen.

Die Unterzeichnung des Vertrags zur Zeichnung von Anteilen zwischen Daikin Industries, einem Weltmarktführer bei Klimaanlagen und Vorreiter bei Fluor-Technologien, und OCSiAl, dem weltweit größten Produzenten von Graphen-Nanoröhrchen und damit verbundenen industriellen Lösungen, basiert auf früheren gemeinsamen Entwicklungen und einer Marktbewertung. Laut Vertrag beträgt die Marktbewertung von OCSiAl ungefähr zwei Milliarden US-Dollar.

Neben dem Vertrag zur Zeichnung von Anteilen unterzeichneten die zwei Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung über die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Graphen-Nanoröhrchen-Lösungen für Li-Ionen-Akkus und Fluorpolymere der nächsten Generation, die einen wesentlichen Teil des Geschäfts von Daikin ausmachen. Graphen-Nanoröhrchen weisen eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und definitive Vorteile gegenüber Standard-Zusatzstoffen auf und eröffnen so eine Fülle neuer Anwendungsmöglichkeiten.

Graphen-Nanoröhrchen, auch als einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren bekannt, sind atomdünne, zu Röhrchen aufgerollte Graphen-Schichten. Dieses einzigartige Material, das die Schaffung von Produkten mit neuen Eigenschaften erlaubt, wurde in der Vergangenheit erstmals von japanischen Wissenschaftlern dokumentiert. OCSiAl ist das einzige Unternehmen, das eine Technologie zur Produktion von Graphen-Nanoröhrchen für großvolumige kommerzielle Anwendungen entwickelte. Die Kombination der Kompetenzen und des Know-hows von OCSiAl und Daikin könnte zu einer grundsätzlichen Veränderung in der globalen Industrie führen.

Über OCSiAl

Die in Luxemburg ansässige OCSiAl Group ist der weltweit größte Hersteller von Graphen-Nanoröhrchen (auch als einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren bekannt). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 420 Mitarbeiter weltweit, darunter Länder in den USA und Europa sowie China, Russland, Indien, Japan und Südkorea. Die aktuelle Jahresproduktionskapazität beträgt 80 Tonnen, was 97 Prozent der weltweiten Produktionskapazität für Graphen-Nanoröhrchen entspricht. Im Jahr 2024 wird das Unternehmen die erste Stufe einer neuen Synthese-Anlage in Luxemburg mit einer Jahreskapazität von bis zu 100 Tonnen eröffnen.

OCSiAl entwickelt Graphen-Nanoröhrchen-Lösungen für elektrochemische Energiequellen, Elastomere, Farben und Beschichtungen, sowie Verbundstoffe und Kunststoffe. Graphen-Nanoröhrchen gelten in verschiedenen Sektoren als der Industriestandard: Zum Beispiel entwickeln die 10 größten Hersteller der Welt von Li-Ionen-Akkus Zellen mit Nanoröhrchen von OCSiAl für die führenden Autohersteller der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter ocsial.com oder tuball.com

Über Daikin

Daikin Industries Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Klimatisierungssystemen für den häuslichen, kommerziellen und industriellen Gebrauch. Der Jahresumsatz von Daikin übertrifft 24 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist in mehr als 160 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Neben Klimatisierungssystemen produziert Daikin fluorchemische Produkte wie Kühlgase, Harze, Elastomere und Chemikalien und verfügt dabei über einen Erfahrungsschatz von mehr als 80 Jahren. Auf dem Gebiet von Fluorchemikalien repräsentiert das Unternehmen einen der größten Anteile auf dem Weltmarkt. Um neue Technologien entwickeln und fortschrittliche Lösungen bieten zu können, gründeten wir im November 2019 das Technology Innovation Center CVC Office, das der Förderung der Zusammenarbeit mit Startup-Unternehmen dient. Daikin hat bereits mehr als 30 Millionen US-Dollar in etwa 10 Startup-Unternehmen investiert. Daikin wird weiterhin starke Beziehungen mit neuen Partnern in diversen Bereichen auf globaler Ebene aufbauen und die Initiativen des Unternehmens für offene Innovationsarbeit vorantreiben. Weitere Informationen finden Sie unter daikin.com und daikinchemicals.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210728005417/de/

OCSiAl

press@ocsial.com



Daikin

prg@daikin.co.jp