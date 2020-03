Daimler: Aktie gefährlich tief!

Die jüngst vorgelegten Absatzzahlen in China offenbarten in den letzten Wochen einen Rückgang von 85 Prozent, besonders deutsche Automobilhersteller leiden unter der Flaute in Fernost. Dieser Trend könnte sich auch in den USA fortsetzen, ganz zu schweigen vom europäischen Heimatmarkt. Zur Wochenmitte präsentierten sich ausnahmslos alle deutschen Autohersteller vorbörslich mit großen Kursabschlägen, bei Daimler könnte es bei einem Bruch der Unterstützungszone von rund 29,00 Euro aus 2010/2011 noch einmal um weitere 20 Prozent abwärts gehen. Bärisch eingestellte Marktteilnehmer kommen hier voll auf ihre Kosten, sollten allerdings stets an eine konsequente Stopp-Anpassung denken.

Dammbruch unter 29 EUR

Die Sachlage bei deutschen Automobilherstellern kann lediglich als katastrophal eingestuft werden. Sollte sich der Ausverkauf der letzten Wochen ungebremst fortsetzen, drohen unterhalb von 29,00 Euro weitere Kursabschläge in Höhe von knapp 19 Prozent auf einen Wert von zunächst 25,00 Euro. Sofern sich die Aussichten im fernen China in den nächsten Monaten aufhellen sollten, könnte dort ein tragfähiger Boden entstehen. Wer ebenfalls an dem potenziellen Kursrutsch partizipieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC6XRF zurückgreifen und eine überdurchschnittliche Rendite-Chance von 50 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung bei frischen sowie bestehenden Short-Positionen sollte das Niveau von vorerst 32,85 Euro nicht unterschreiten, ist allerdings stetig nachzuziehen. Eine überraschende Kehrtwende sowie Kursanstieg über ein Niveau von mindestens 35,00 Euro könnte hingegen Kursgewinne in den Bereich von 40,00/45,00 Euro ermöglichen. Große Hoffnungen sollten sich Investoren hierauf allerdings nicht machen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 32,85 // 34,08 // 35,00 // 36,72 // 37,65 // 38,10 Euro Unterstützungen: 30,00 // 29,02 // 28,10 // 25,65 // 25,00 // 23,51 Euro

Fazit

Die Chancen liegen ganz klar weiter bei den Bären, sollte Daimler unter das Niveau von 29,00 Euro zurückfallen, sind weitere Rücksetzer auf rund 25,00 Euro stark anzunehmen. Über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC6XRF kann hierdurch in den nächsten Wochen noch eine Rendite von 50 Prozent erzielt werden. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 32,85 Euro nicht unterschreiten, das erfordert einen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,40 Euro. Ziel des Scheins liegt bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee bei 1,18 Euro. Volatil dürfte es aber weiter zugehen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC6XRF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,78 - 0,79 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 38,7425 Euro Basiswert: Daimler KO-Schwelle: 38,7425 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,28 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,18 Euro Hebel: 3,7 Kurschance: + 50 Prozent Börse Frankfurt

