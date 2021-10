DAIMLER - Aktie hämmert an Widerstand! Helfen jetzt diese Zahlen?

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 83,850 € (XETRA)

Der Automobilkonzern Daimler hat heute die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert und diese fielen ordentlich aus. Die Stuttgarter vermeldeten einen Umsatz von 40,1 Mrd. EUR, der nahezu den Vorjahreswert von 40,3 Mrd. EUR erreichte. Analysten hatten nur mit 38,6 Mrd. EUR gerechnet. Das bereinigte EBIT betrug 3,61 Mrd. EUR und damit sowohl mehr als im Q3 2020 (3,48 Mrd. EUR) als auch deutlich mehr von Experten geschätzt. Denn diese waren von einem Gewinnrückgang auf 3,29 Mrd. EUR ausgegangen. Unterm Strich verdiente Daimler 2,57 Mrd. EUR.

Beim Ausblick gab es aber auch einen Wermutstropfen. Zum einen sieht sich das Management auf einem guten Kurs, die Jahresziele zu erreichen und rechnet im Bereich Mobility nun mit einer EKR-Rendite von 20 bis 22 % nach zuvor 17 bis 19 %. Der anhangende Chipmangel wird den Absatz bei Mercedes Cars & Vans im laufenden Quartal aber belasten. Der Absatz in dieser Sparte dürfte den Vorjahreswert nun leicht unterschreiten.

Analysten zeigen sich mit dem Bericht zufrieden. JPMorgan rechnet damit, dass die Konsensschätzung für das EBIT steigen dürfte. Stifel wiederum lobt den starken Free Cashflow von 2,25 Mrd. EUR, der deutlich über der Marktprognose von 1,71 Mrd. EUR lag.

Aus charttechnischer Sicht ist die Daimler-Aktie bereits seit Wochen der stärkste Automobiltitel in Deutschland. Besprochen wurde die Aktie auch zuletzt in diesem Video. Der Widerstand bei 83,99 EUR ist immer noch intakt. Ein Ausbruch darüber würde Potenzial in Richtung des Mehrjahreshochs bei 85,50 EUR freisetzen. Wiederum darüber wäre mittel- bis langfristig der Weg in Richtung der Allzeithochs um 96 EUR frei.

Rücksetzer in Richtung 80,41 EUR wären unproblematisch. Erst darunter werden der Gap-Close bei 78,88 EUR und ein Test des EMA50 spruchreif.

Fazit: Daimler hat im Q3 solide abgeliefert und die Marktschätzungen übertroffen. Die Aktie ist zuletzt aber sehr gut gelaufen. Ob es zu einem Chartbreak über die Marke von 84 EUR reicht, muss abgewartet werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 154,31 168,02 180,32 Ergebnis je Aktie in EUR 3,39 11,63 11,70 KGV 25 7 7 Dividende je Aktie in EUR 1,35 4,13 4,30 Dividendenrendite 1,62 % 4,96 % 5,17 % *e = erwartet

Daimler-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 30.11.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)