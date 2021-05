DAIMLER - Aktie muss jetzt in Rallymodus schalten

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 75,570 € (XETRA)

Direkt nach dem Sprung über den wichtigen Widerstand bei 76,48 EUR setzte bei der Daimler-Aktie eine Gegenbewegung ein, die den Wert bis an den Support bei 69,93 EUR zurückdrückte. Allerdings war dieser Rücklauf optisch als bullische Flagge einzuordnen und sprach damit für weitere Zugewinne. Auch der kleine Doppelboden bei 69,93 EUR untermauerte die starke Verfassung der Käufer.

Jüngste Kaufsignale beflügeln Daimler-Aktie

Am 14. Mai wurde die Flagge auch nach oben verlassen und direkt wieder Aufwärtsdynamik aufgebaut. Nach einem bestätigenden Rücklauf an die Flaggenoberseite wären die Bullen jetzt in der Lage, die Hürde bei 76,48 EUR erneut zu durchbrechen und damit das Rallyhoch bei 77,96 EUR anzugehen. Hier könnten die Bären erneut zuschlagen. Sollte die Marke aber im Anschluss überwunden werden, lägen die nächsten Ziele des Aufwärtstrends bei 81,00 und 82,50 EUR. Selbst der Bereich um 87,00 EUR könnte mittelfristig angesteuert werden.

Sollte die Aktie dagegen unter das Zwischentief bei 72,46 EUR fallen, wäre der Ausbruchsversuch gestoppt und der nächste Rücksetzer auf 69,93 EUR fällig. Darunter käme es zu einem Verkaufssignal.

Daimler AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)