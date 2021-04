DAIMLER - Aktienkurs hängt fest

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 73,780 € (XETRA)

Daimler hat bereits am 16. April vorläufige Zahlen vorgelegt. Heute folgten die endgültigen.

Daimler erzielt im ersten Quartal einen Umsatz von 41,0 Mrd. EUR (VJ: 37,2 Mrd. EUR), ein bereinigtes EBIT von 5,0 Mrd. EUR (VJ: 0,7 Mrd. EUr) und ein Nettoergebnis von 4,29 Mrd. EUR (VJ: 94 Mio. EUR). Der Autokonzern hebt zudem die Renditeziele an. Der Margenausblick für Mercedes-Benz wird auf 10-12 % (vorher 8-10 %) angehoben, der Ausblick für die EK-Rendite im Bereich Mobility auf 14-15 % (vorher 12-13 %).

Vorbörslich reagiert die Aktie leicht positiv auf diese Zahlen. Die Aktie wird gegen 8.40 Uhr auf L&S bei 74,05 EUR und damit 0,27 EUR über dem gestrigen Xetra-Schlusskurs getaxt.

Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese startete nach einem Tief bei 21,01 EUR. Am 03. Februar 2021 gelang der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015. Anschließend kletterte der Aktienkurs an die Widerstandszone zwischen 73,23 EUR und 76,48 EUR.

Im Zuge der vorläufigen Zahlen kam es am 16. April zu einem Ausbruchsversuch über diese Widerstandszone. Dieser Versuch gelang allerdings nicht. Aktuell notiert die Aktie wieder in dieser Zone.

Rally oder Korrektur?

Gelingt der Daimler-Aktie ein Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 73,23 EUR und 76,48 EUR, dann wäre eine weitere Rally in Richtung des Hochs aus dem Jahr 2015 bei 96,07 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings aus dieser Zone nach unten rausfallen, wäre zunächst mit einem Rücksetzer in Richtung 59,00 EUR zu rechnen. Ein solcher Rücksetzer wäre ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab März 2015.

Daimler AG

