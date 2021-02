Daimler erwartet trotz Pandemie kräftige Erholung 2021

Frankfurt (Reuters) - Daimler hat der Corona-Krise im vergangenen Jahr widerstanden und geht für 2021 von einer anhaltenden Erholung aus.

Der Nettogewinn stieg 2020 auch dank Kostensenkungen um fast die Hälfte gegenüber dem schwachen Vorjahr auf vier Milliarden Euro, wie der Autobauer am Donnerstag mitteilte. Und das trotz weniger Umsatz und Absatz. Beides soll ebenso wie das Betriebsergebnis im laufenden Jahr deutlich steigen. Darunter ist nach der Definition von Daimler beim Betriebsergebnis ein Plus von mehr als 15 Prozent zu verstehen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere positive Dynamik beibehalten können, wenn die Marktbedingungen so bleiben", erklärte Daimler-Chef Ola Källenius. Voraussetzung ist dabei, dass es dank erfolgreicher Impfkampagnen keinen weiteren Rückschlag in der Corona-Pandemie gibt.

Die schnelle Erholung des Automarktes in China und kräftige Kostensenkungen hatten den operativen Gewinn des Stuttgarter Autobauers um mehr als 50 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro steigen lassen. Die Dividende soll 1,35 Euro je Aktie betragen nach 90 Cent im Jahr zuvor. An der Börse kletterten die Daimler-Aktien zu Handelsbeginn um 2,5 Prozent.

"STRESSTEST FÜR DIE BRANCHE"

Der Ausbruch der Pandemie belastete die gesamte Autoindustrie im Frühjahr letzten Jahres durch Produktionsunterbrechungen und Nachfragerückgang. Doch die Branche erholte sich weltweit im zweiten Halbjahr, vor allem dank der Rückkehr Chinas zu kräftigem Wachstum. Daimler trat außerdem energisch auf die Kostenbremse, die Lohnkosten sanken durch Kurzarbeit und Personalabbau. Die Zahl der Beschäftigten schrumpfte um rund 10.000 auf gut 288.000. Investitionen wurden um ein Fünftel zurückgefahren. Daimler verkaufte 2020 mit 2,84 Millionen Fahrzeugen 15 Prozent weniger Pkw und Nutzfahrzeuge. Der Erlös sank um elf Prozent auf 154,3 Milliarden Euro.

"Das Jahr 2020 war ein Stresstest für beinahe jedes Unternehmen in fast jeder Branche", sagte Källenius. Dem Autobauer sei es dennoch gelungen, im zweiten Halbjahr die Profitabilität zu verbessern. "Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir in erheblichem Ausmaß Cash Flow generieren und die laufende Transformation aus eigener Kraft vorantreiben können – auch unter den schwierigen Bedingungen einer Pandemie." Die Rendite der Pkw-Tochter Mercedes-Benz Cars & Vans erholte sich auf knapp sieben Prozent - für dieses Jahr legt Källenius die Messlatte auf acht bis zehn Prozent.

Derzeit sorgt die Corona-Krise aber weiter für Störfeuer. So sind in Deutschland die Autohäuser im Lockdown noch immer geschlossen. Ein Boom bei Unterhaltungselektronik und Kommunikationstechnik durch den Trend zum Home-Office sorgte außerdem für einen Mangel an Halbleitern in der Autoindustrie. Auch bei Mercedes-Benz Cars und Vans standen deshalb in einigen Werken tage- und wochenweise die Bänder still. "Obwohl der aktuelle Engpass in der Halbleiter-Industrie den Absatz vor allem im ersten Quartal beeinflussen wird, ist aktuell davon auszugehen, dass verlorenes Produktionsvolumen bis Jahresende wieder aufgeholt wird", hieß es dazu.

ELEKTROAUTO-ABSATZ KOMMT VORAN

Das Management wolle die Finanzlage weiter verbessern und seine strategischen Pläne wie die Umstellung des Angebots auf Elektroautos beschleunigen, kündigte Källenius an. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" erklärte er, die Nachfrage nach den neuen E-Automodellen sei stärker als bisher angenommen. Ihr Anteil am Absatz könne deshalb schneller steigen als gedacht. Der Dax-Konzern hatte vor Kurzem bekannt gegeben, das Lkw-Geschäft abzuspalten und mehrheitlich an die Börse bringen zu wollen. Die Börsennotierung solle noch vor Ende dieses Jahres abgeschlossen werden.