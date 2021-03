Daimler klagt gegen Diesel-Rückrufanordnung des KBA

Frankfurt (Reuters) - Daimler hat im jahrelangen Streit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) über Rückrufe von Mercedes-Dieselmodellen Klage beim Verwaltungsgericht Schleswig eingereicht.

Das Unternehmen lege Rechtsmittel ein, um strittige Fragen vor Gericht klären zu lassen, teilte ein Daimler-Sprecher am Donnerstag mit. Mercedes-Benz musste auf Anordnung des KBA wegen illegaler Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung in Europa rund 1,4 Millionen Fahrzeuge zurückrufen, davon 600.000 in Deutschland. Der Autobauer brachte die monierte Technik auch in Ordnung, beharrte aber darauf, dass diese nach geltender Rechtslage nicht illegal sei. Das KBA hatte Widersprüche gegen die Bescheide zurückgewiesen.