Daimler-Milliardenverlust fällt geringer aus als gedacht

München (Reuters) - Der Stuttgarter Autobauer Daimler ist dank Kurzarbeit und Sparmaßnahmen bisher besser durch die Corona-Krise gekommen als ihm Analysten das zugetraut haben.

Allerdings stand nach vorläufigen Zahlen ein Verlust vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 1,68 (Vorjahr: minus 1,56) Milliarden Euro zu Buche, wie Daimler am Donnerstagabend mitteilte. Die von Daimler befragten Experten hatten im Schnitt aber mit mehr als zwei Milliarden Euro Verlust gerechnet. Vor allem die Pkw-Sparte schnitt im Quartal besser ab als befürchtet. Die Kosten des vom neuen Vorstandschef Ola Källenius angeschobenen verschärften Konzernumbaus und andere Sondereffekte summierten sich auf fast eine Milliarde Euro. Das bereinigte Ebit lag bei minus 708 Millionen Euro.

Durch Kurzarbeit, die Senkung von Reise- und Marketingkosten und der Gehaltsverzicht der Manager hatte Daimler versucht, die Kosten im Griff zu behalten. So stand am Ende sogar ein positiver Mittelzufluss (Free Cash-flow) im Industriegeschäft von 685 Millionen Euro zu Buche - ein Jahr zuvor hatte Daimler noch 1,3 Milliarden Euro abfließen lassen müssen. Die befragten Analysten hatten diesmal sogar einen Abfluss von 2,1 Milliarden erwartet.

Hoffnung macht Källenius der anziehende Fahrzeugabsatz im Juni: "Mit unserem überzeugenden Produktportfolio konnten wir die Chancen der Markterholung nutzen. Aber es bleibt viel zu tun." Kosten müssten weiter gesenkt, die Kapazitäten angepasst werden, damit Daimler auch mit weniger Umsatz schwarze Zahlen schreiben könne.

Erste Schritte hatte der Vorstandschef bereits eingeleitet: Das Smart-Werk im lothringischen Hambach soll verkauft werden, der Kleinwagen wird stattdessen in China gebaut. Nun verkündete Daimler auch Einschnitte für das Werk in Tuscaloosa in den USA und das gemeinsam mit Nissan betriebene im mexikanischen Aguascalientes, die sich auf SUVs konzentrieren sollen. Die C-Klasse soll aus Tuscaloosa abgezogen werden, wie ein Sprecher sagte. In Aguascalientes soll der Geländewagen GLB gebaut werden.

Für den Umbau der Werke hat Daimler im zweiten Quartal allein 687 Millionen Euro Aufwand gebucht. 105 Millionen Euro schreibt der Autobauer auf seine Beteiligung an "Your Now" ab, dem Mobilitäts-Joint Venture mit BMW. Vor allem das Car-sharing von "Share Now" (vorher Car2Go) hat in der Corona-Krise an Attraktivität verloren. Zudem zeigen sich die ersten Effekte des im Herbst beschlossenen Effizienzprogramms: 129 Millionen Euro buchte der Autobauer dafür ein.

Die vollständigen Quartalszahlen will Daimler am 23. Juli veröffentlichen.