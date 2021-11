DAIMLER - Potenzielle Kaufkurse in Sicht?

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 81,670 € (XETRA)

Die Daimler-Aktie hat sich seit dem Tief bei 21,01 EUR aus dem März 2020 sehr gut entwickelt. Die Aktie durchbrach mehrere Abwärtstrends und schoss bis 18. November 2021 auf ein Hoch bei 91,63 EUR nach oben. Damit kletterte der Wert auf den höchsten Stand seit 28. April 2015.

Seit diesem Hoch kommt es zu Gewinnmitnahmen. Dabei riss der Wert am Freitag ein Abwärtsgap zwischen 87,81 USD und 85,58 EUR. Im heutigen Handel nähert sich der Wert dem letzten großen Zwischenhoch in der Rally seit März 2020 an. Dieses Hoch liegt bei 80,41 EUR. Dabei reißt er ein weiteres Abwärtsgap zwischen 82,35 EUR und 82,05 EUR.

Abwärtsbewegung zu Ende?

Fängt sich die Daimler-Aktie im Bereich um 80,41 EUR wieder, dann könnte es zu einem neuen Rallyschub in Richtung 91,63 EUR oder sogar an das Hoch aus dem März 2015 bei 96,07 EUR kommen. Sollte der Wert aber unter 77,44 EUR abfallen, könnte aus der Abwärtsbewegung der letzten Tage eine größere Korrekturbewegung werden. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 67,27 EUR drohen.

Fazit: Die Daimler-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Situation. Die Abwärtsbewegung der letzten Tage könnte an dieser Stelle zu Ende gehen. Die Bullen haben aktuell die etwas besseren Karten, auch wenn noch ein neues Kaufsignal fehlt.

Daimler AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)