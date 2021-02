DAIMLER - PROmax Depot freut sich über Kurssprung

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 65,490 € (XETRA)IPO: Daimler plant Spin-off und Börsengang eines Mehrheitsanteil der LKW-Sparte. Der Mehrheitsanteil würde an Aktionäre übertragen. Die HV könnte Ende des dritten Quartals darüber abstimmen, der Deal könnte Ende 2021 abgeschlossen werden.Daimler soll zu einem gegebenen Zeitpunkt in Mercedes-Benz umbenannt werden.Daimler-CEO Källenius: Mercedes-Benz allein kein Übernahmekandidat.Daimler-CFO: Minderheitsanteil an Trucks wird Finanzinvestment sein.JPMorgan erhöht Kursziel für Daimler von €69 auf €75. Overweight.Jefferies erhöht Kursziel für Daimler von €70 auf €83. Buy.Commerzbank erhöht Kursziel für Daimler von €74 auf €78. Buy.Oddo BHF stuft Daimler von Neutral auf Outperform hoch und erhöht das Kursziel von €60 auf €80.DZ Bank stuft Daimler von Sell auf Hold hoch und erhöht das Kursziel von €44 auf €68.DZ Bank stuft Daimler von Sell auf Hold hoch und erhöht das Kursziel von €44 auf €68.

Quelle: Guidants News

Die Daimler-Aktie markierte im März 2015 ein Hoch bei 96,07 EUR. Anschließend geriet die Aktie in einen starken Abwärtsstrudel und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 21,01 EUR.

Seitdem hat sich das Chartbild massiv gewandelt. Die Aktie befindet sich in einer Aufwärtsbewegung. Dabei näherte sie sich am 16. Dezember 2020 ihrem Abwärtstrend seit März 2015 stark an.

In den letzten Wochen lief die Aktie unterhalb dieses Trends seitwärts. Gestern eröffnete sie stark und brach aus der kleinen Seitwärtsbewegung bzw. über den Abwärtstrend aus.

Diesen Ausbruch habe ich zum Anlass genommen, um eine Position im Hebelzertifikat mit der WKN: DFW402 zu einem Einstiegskurs von 1,06 EUR im kurzfristigen Depot unseres redaktionellen Angebots ProMax zu eröffnen. Nachdem die Aktie gestern zunächst stundenlang seitwärts lief, kam am Nachmittag im Zuge der oben angeführten Meldungen Dynamik auf. Diese setzt sich heute Morgen fort. Der Schein notierte in der Spitze bereits bei 1,60 EUR. Zu diesem Kurs habe ich 2/3 der gestern eröffneten Position verkauft und nur noch den Gewinn in der Position gelassen.

Weiter im Rallymodus?

Der Ausbruch in der Daimler-Aktie dürfte einige Zeit tragen. In den nächsten Tagen ist ein Anstieg in Richtung 72,32 EUR möglich. Kurzfristig kann es allerdings zu Gewinnmitnahmen und einem Pullback an die Ausbruchsmarke kommen. Dies würde Kurse im Bereich um 60,00 - 59,79 EUR bedeuten.

Erst ein stabiler Rückfall unter 59,79 EUR würde das Chartbild wieder verschlechtern. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 54,50 EUR oder sogar ca. 51,50 EUR gerechnet werden.

Zusätzlich lesenwert:

ÖKOWORLD - Die Bullen wollen mehr

DELIVERY HERO - Chartbild deutet weitere Rally an

EBAY - Nach Zahlen neues Allzeithoch?

Daimler AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)