DAIMLER TRUCK HOLDING - Es könnte kurzfristig stürmisch(er) werden!

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 25,955 € (XETRA)

Die Daimler-Track-Aktie wird auch heute sehr aktiv gehandelt, nachdem in dieser bereits gestern richtig Action gewesen ist. Die gestern vorgelegten Quartalszahlen kamen gut an und die Aktie konnte über 7 % auf Schlusskursbasis zulegen. Heute früh setzte sich die Kaufwelle mit einer starken Eröffnung zunächst weiter fort, um 27 EUR kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen, was den Aktienkurs leicht unter Druck brachte. Trotzdem notiert die Aktie zum Zeitpunkt dieser Zeilen immer noch ca. ein Prozent über ihrem Schlusskurs von gestern.

Das angesprochene Verkaufsinteresse ab ca. 27 EUR kommt allerdings nicht überraschend. Mit Notierungen in diesem Preisbereich läuft die Aktie jetzt auf einen wichtigen Widerstandsbereich zu. Die Zone um 28 EUR könnte für eine kurzfristige Korrektur genutzt werden. Leider muss der Aktie für eine solche Spielraum bis in den Bereich von 22,50 EUR eingeräumt werden. Spätestens in diesem Preisbereich sollten die Bullen jedoch Druck machen, will man die aktuelle Aufwärtsbewegung nicht gefährden. Bleibt diese intakt, könnten in den nächsten Wochen Gewinne auf 31 und sogar wieder 34-36 EUR folgen.

Daimler Truck Holding

Fazit: In der Daimler-Track-Aktie könnte der kurzfristige Turnaround gelungen sein. Kurzfristige Rücksetzer sollten um 28 EUR aber eingeplant werden, wobei den Bullen um 25 EUR und 22,50 EUR zwei mögliche Supportbereiche zur Verfügung stehen, um eine Korrektur zu beenden.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)