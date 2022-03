Daimler Truck – Management zuversichtlich

Der erst kürzlich abgespaltene Konzernteil Daimlersblickt trotz der vielen Unwägbarkeiten zuversichtlich in die Zukunft und will seinen Umsatz deutlich steigern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In einer ersten Reaktion der Anleger konnte die Aktie deutlich zulegen und versucht die Verluste der letzten Tage wieder aufzuholen