Daimler Truck ordnet Management neu vor Teilbörsengang

Frankfurt (Reuters) - Mit Blick auf den Ende des Jahres geplanten Börsengang hat Daimlers Lkw-Tochter ihre Führung umorganisiert.

Dem Vorstand unter Leitung von Daimler-Truck-Vorstandschef Martin Daum sollen künftig insgesamt acht Personen angehören, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei werden die Regionen Europa, Nordamerika und Asien wie bisher mit Karin Radström, John O'Leary und Hartmut Schick vertreten sein. Sie sollen künftig eigenständiger arbeiten. Deshalb wird ein Teil der Entwicklung regionalisiert. "Fahrzeugmarken wie Freightliner in Nordamerika, Mercedes-Benz Lkw in Europa und Lateinamerika und FUSO in Asien können so das bestmögliche Produkt- und Serviceangebot für ihre Kunden bieten", erklärte Daum.

Die Entwicklung von Software, Elektronik und Motoren - ob Dieselmotoren oder alternative Antriebe - wird zentralisiert im neuen Geschäftsfeld Truck Technology Group (TT). Sie wird von Andreas Gorbach geführt, bisher Chef des kürzlich gegründeten Brennstoffzellen-Joint-Ventures mit Volvo, Cellcentric. Hier wird auch der Einkauf angesiedelt. Dadurch könnten Kostenvorteile durch hohe, weltweite Stückzahlen realisiert werden, erklärte Daimler Truck weiter. Zentral gemanagt in der Aktiengesellschaft, von der ein großer Minderheitsanteil an die Frankfurter Börse gebracht werden soll, werden außerdem die Finanzierungsservices unter Leitung von Stephan Unger. Er kommt von Daimler Mobility, dem bisher für den gesamten Konzern zuständigen Finanz- und Mobilitätsdienstleister. Finanzchef bleibt Jochen Götz, Personalchef Jürgen Hartwig.