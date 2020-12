Daimler will Mercedes-Lkw in China produzieren

München/Peking (Reuters) - Daimler will schwere Lastwagen für Kunden in China künftig vor Ort produzieren und damit sein Geschäft im weltgrößten Nutzfahrzeugmarkt ausbauen.

Ein mit dem chinesischen Partner Beiqi Foton Motor betriebenes Gemeinschaftsunternehmen soll in zwei Jahren in der Nähe von Peking mit dem Bau von Sattelzugmaschinen der Marke Mercedes-Benz beginnen, wie die Firmen am Mittwoch ankündigten.

"Durch die lokale Produktion von Mercedes-Benz-Sattelzugmaschinen für das wachsende obere Marktsegment bringen wir unsere Produktplattform für schwere Lkw auf den chinesischen Markt", erklärte der China-Vorstand von Daimler Truck, Sven Ennerst. Der deutsche Konzern bezifferte die Investitionen auf umgerechnet 485 Millionen Euro.

Ausländische Nutzfahrzeughersteller wollen sich in China mit ihren teureren Fahrzeugen von oft preisgünstigeren örtlichen Konkurrenten abheben, arbeiten aber auch teilweise mit diesen zusammen, unter anderem um teure Importe zu vermeiden. Zu den großen chinesischen Herstellern zählen FAW Jiefag, Dongfeng und Sinotruk. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton hat vor kurzem eine lokale Fertigung ihrer Premiummmarke Scania angekündigt.