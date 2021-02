Daimler will Truck-Tochter dieses Jahr an die Börse bringen

Frankfurt (Reuters) - Daimler will seine Nutzfahrzeugtochter Truck AG noch in diesem Jahr an die Börse bringen.

Eine deutliche Mehrheit der seit Ende 2019 rechtlich selbstständigen Gesellschaft solle börsennotiert werden und an die Aktionäre des Dax-Konzerns übergehen, teilte Daimler am Mittwoch mit. Der Börsengang soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Da die Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen zugleich mit der Mercedes-Pkw- und Van-Sparte verschmolzen werden, besteht der Konzern künftig aus zwei unabhängigen Unternehmen. Der Dax-Konzern hatte sich Ende 2019 in eine Holding mit drei eigenständigen Tochter-Aktiengesellschaften für Mercedes-Benz Pkw & Vans, Trucks & Buses sowie Mobility (Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen) aufgespalten. Ein Ziel des kostspieligen Umbaus war mehr Flexibilität, um Geldgeber zu gewinnen, die sich auf einem der Geschäftsfelder, aber nicht beim ganzen Konzern engagieren wollen.