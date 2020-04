DAIMLER - Zahlen machen keinen Eindruck

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 28,115 € (XETRA)

Daimler muss im ersten Quartal der Coronavirus-Pandemie Tribut zollen. Der Autokonzern muss einen massiven Gewinneinbruch verkraften. So sackte das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Konzerns nach 2,3 Mrd. Euro im Vorjahr auf 719 Mio. Euro ab. Dies teilte Daimler in der Nacht zu Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Auswirkungen der Pandemie auf Kundennachfrage, Lieferketten und Fahrzeugproduktion könnten nicht detailliert und auf sicherer Basis geschätzt werden, so dass eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 schwer sei, hieß es weiter. Doch klar sei, dass Absatz und Umsatz des Konzerns 2020 unter dem Niveau des Vorjahres liegen werden. Daimler fährt seit diesem Montag nach vier Wochen Stillstand der Produktion seine Werke wieder hoch.

Die Daimler-Aktie fiel im Crash bis au ein Tief bei 21,01 EUR zurück. Nach diesem Tief kam es zu einer schnellen und massiven Erholung auf 31,90 EUR. Allerdings kam die Aktie in den letzten Tagen schon nicht mehr weiter. Am Dienstag fiel sie unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 28,73 EUR. Seit gestern läuft eine kleine Erholung. Diese kann bisher problemlos als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend eingeordnet werden.

Direkt runter jetzt?

In der Daimler-Aktie könnte jederzeit eine neue, durchaus beträchtliche Verkaufswelle einsetzen. Abgaben in Richtung 24,30 und sogar 21,01 EUR wären möglich. Eine Rückkehr in den gebrochenen Aufwärtstrend würde das Chartbild wieder aufhellen, aber erst ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei ca. 30,35 EUR wäre ein neues Kaufsignal. Dann könnte die Erholung bis ca. 37,60 EUR fortgesetzt werden.

