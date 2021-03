DAIMLER - Zeit für Gewinnmitnahmen?

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 70,720 € (XETRA)

Die Daimler-Aktie fiel im März 2020 nach einer fünfjährigen Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 21,01 EUR zurück. Damit näherte sie sich dem Tief aus dem März 2009 bei 17,20 EUR stark an, drehte aber darüber nach oben ab.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kam es am 03. Februar 2021 zum Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015. In der letzten Woche erreichte die Aktie ein erstes wichtiges Kursziel bei 73,23 EUR. An diesem blieb sie hängen, am Freitag kam es sogar zu einem kleinen Rücksetzer.

Von dieser Rally konnte das kurzfristige Depot in unserem redaktionellen Angebot PROmax profitieren. Am 03. Februar 2021 kaufte ich mich in ein Hebelzertifikat mit der WKN: DFW402 ein. Knapp 3 Wochen später war der Trade mit einem Plus von 50,08 % oder 319,00 EUR bzw. 0,85R beendet. Alle Infos zu diesem Paket finden sie hier.

Kurzfristig auf Konsolidierungskurs

Die Daimler-Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einer Konsolidierung ansetzen. Ein erstes Ziel wäre das letzte kleine Zwischenhoch bei 67,44 EUR. Auch ein Rücksetzer knapp unter 60,00 EUR wäre möglich. Ein solcher Rücksetzer wäre ein Pullback an den gebrochenen langfristigen Abwärtstrend, könnte also bullisch interpretiert werden.

Ein Ausbruch über 73,23 EUR würde vermutlich zu einer direkten Fortsetzung des Anstiegs der letzten Wochen führen. Die nächste Hürde würde dann aber schon wieder beim Hoch aus dem Januar 2018 bei 76,48 EUR liegen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)