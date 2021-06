Daldrup u. Söhne: Rückenwind durch Klimaschutzinitiativen

Laut SMC-Research hat die Daldrup & Söhne AG das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen, aber das Nettoergebnis sei deutlich negativ ausgefallen. Aufgrund der positiven Marktentwicklung sieht SMC-Analyst Holger Steffen günstige Rahmenbedingungen für Wachstum, bleibt aber bis zu einer sichtbaren Margenverbesserung bei seinem Urteil „Hold“.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Daldrup & Söhne das Geschäftsjahr 2020 mit einer deutlichen Steigerung der Gesamtleistung um 13,7 Prozent auf 47,5 Mio. Euro abgeschlossen. Das Nettoergebnis sei allerdings erneut durch Forderungsabschreibungen gegenüber den verkauften Gesellschaften der Kraftwerkssparte belastet worden und mit -5,2 Mio. Euro deutlich negativ ausgefallen.

Inzwischen belaufen sich, so das Researchhaus, die offenen Posten nur noch auf ca. 6,3 Mio. Euro, womit das Risiko weiterer Belastungen deutlich abgenommen habe. Operativ seien die Aussichten positiv, das Management spreche von einer anhaltend hohen Nachfrage und habe für das laufende Jahr eine Gesamtleistung von 43 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 2 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum stufen die Analysten als günstig ein. Als Lieferant regenerativer Energie für den Wärmemarkt dürfte die Geothermie für D&S ein Wachstumstreiber bleiben, zumal die aktuellen Klimaschutzinitiativen hier für weiteren Rückenwind sorgen sollten, so die Einschätzung der Analysten. Auch die Endlagersuche für atomare Abfälle sei für das Unternehmen ein attraktiver Markt.

Zentrale Aufgabe für das Management bleibe die Verbesserung der Profitabilität, die sich weiterhin auf einem recht niedrigen Niveau bewege. Initiativen dafür laufen, so SMC-Research, etwa in Form eines Ausbaus der Management-Informations-Systeme für das Projekt- und Auftragscontrolling, werden aber gemäß der Managementprognose bei der EBIT-Marge in diesem Jahr noch keine Fortschritte bringen.

Das Researchhaus traut dem Unternehmen angesichts der positiven Marktentwicklung und einer guten Positionierung grundsätzlich höhere Margen zu, was in dem Modell von SMC-Research zu einem Kursziel von 5,60 Euro führe. Das Urteil der Analysten bleibe aber weiter „Hold“, bis sich die Margenverbesserung konkret in den Unternehmenszahlen abzeichne.

