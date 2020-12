Danaher hält Dividende stabil

Der amerikanische Mischkonzern Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, NYSE: DHR) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,18 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,72 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 223,50 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020) bei 0,32 Prozent.

Aktionäre erhalten die Auszahlung am 29. Januar 2021 (Record day: 28. Dezember 2020). Im Februar erfolgte eine Erhöhung um 1 Cent oder knapp 6 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,17 US-Dollar). Danaher erzielte im dritten Quartal (2. Oktober 2020) des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 5,88 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,38 Mrd. US-Dollar), wie am 22. Oktober 2020 berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 883,5 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 668 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Das Unternehmen ist 1969 gegründet worden und hatte seitdem zahlreiche Firmen übernommen. Anfang Juli 2016 vollzog Danaher die Abspaltung einiger Geschäftsbereiche wie den Bereich Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie. Die Bereiche werden seitdem als separate Firma unter dem Namen Fortive Corporation weitergeführt. Aktuell werden im Danaher-Konzern über 67.000 Mitarbeiter in über 20 Firmen beschäftigt.

Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie auf der derzeitigen Kursbasis an der Wall Street ein Kursplus in Höhe von 45,62 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 158,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de