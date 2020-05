DANONE - Hier steht eine Entscheidung an

Danone S.A. - WKN: 851194 - ISIN: FR0000120644 - Kurs: 64,260 € (Paris)

Die Anteilsscheine des französischen Konsumgüterherstellers Danone befinden sich seit dem Jahrestief vom März knapp oberhalb der 50 EUR-Marke in einem intakten Aufwärtstrend.

Ausbruch oder Korrektur?

Heute schickt sich die Aktie intraday an, auf ein neues Bewegungshoch auszubrechen. Gelingt dies per Tagesschluss, wäre dies als prozyklisches Kaufsignal zu interpretieren. In dem Falle wäre eine Fortsetzung der Erholungsbewegung an den EMA200 im Tageschart zu präferieren in den kommenden Handelastagen.

Ein Scheitern an diesem Level könnte hingegen der Startschuss für eine größere technische Korrektur werden Richtung 60 EUR-Marke. Dies wäre bei einem Trendbruch im Tageschart zu favorisieren.

