Darden Restaurants schüttet eine unveränderte Dividende aus

Der Restaurantbetreiber Darden Restaurants Inc. (ISIN: US2371941053, NYSE: DRI) zahlt eine im Vergleich zum Vorquartal konstante Quartalsdividende von 1,10 US-Dollar an die Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 1. Februar 2022 (Record date: 10. Januar 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,40 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt damit 2,99 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 139,83 US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2021). Im November 2020 nahm das Unternehmen die Dividendenzahlung wieder auf (zunächst 0,30 US-Dollar). Danach kam es zu drei Anhebungen. Darden hatte die Dividende im März 2020 aufgrund der Coronapandemie ausgesetzt. Zuvor wurden letztmals 0,88 US-Dollar vierteljährlich bezahlt. Der Konzern mit Sitz in Orlando, Florida, erwirtschaftete im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 (28. November 2021) einen Umsatz von 2,27 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,66 Mrd. US-Dollar), wie am 17. Dezember berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 193,2 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 96 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Zu Darden Restaurants zählen Restaurants wie Olive Garden, Bahama Breeze, Yard House oder auch LongHorn Steakhouse. Es werden über 1.800 Restaurants betrieben. Seit Jahresanfang 2021 liegt das Papier auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 17,39 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell 18,15 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2021). Redaktion MyDividends.de