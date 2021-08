Darum habe ich Fiverr-Aktien gekauft, nachdem sie um 24 % eingebrochen sind

Ich habe einen tiefen Blick in den Bericht zum zweiten Quartal von Fiverr International geworfen. Die Ergebnisse sind einerseits herausragend. Andererseits muss man sich die Gründe ansehen, warum die Aktie gleich um 24 % eingebrochen ist (Stand: 5. August). Ich denke nach dem Studium der Q2-Informationen weiterhin, dass man Aktien von Fiverr auf viele Jahre hinaus halten sollte, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Diejenigen, die bereit sind, kurzfristige Rückschläge hinzunehmen, werden voraussichtlich langfristig reich belohnt.

Einige Highlights aus dem Bericht zum zweiten Quartal

Obwohl die Aktie um fast 25 % gefallen ist, meldete das Unternehmen hervorragende Ergebnisse. Der Quartalsumsatz belief sich auf 75,3 Mio. US-Dollar, ein Plus von 60 % im Vergleich zum Vorjahr, die Zahl der aktiven Käufer erreichte vier Millionen und die Ausgaben pro Käufer stiegen im Jahresvergleich um 23 % auf 226 US-Dollar. Die beeindruckendsten Kennzahlen sind für mich die Einnahmequote und die Bruttomargen, die bei 27,8 bzw. 84,4 % (bereinigt) liegen. Fiverr Business, das sich ähnlich wie Upwork an größere Unternehmen wendet, macht bereits 5 % des Marktplatzumsatzes von Fiverr aus.

Die jahreszeitlichen Schwankungen ändern nichts an der Investmentthese zur Fiverr-Aktie

Der Hauptgrund für den starken Rückgang der Aktie ist, dass das Unternehmen seine Jahresprognose gesenkt hat, nachdem es sie im vorangegangenen Quartal angehoben hatte. Wie das Unternehmen während der Telefonkonferenz anmerkte, „wurden grundsätzlich jahreszeitliche Schwankungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwartet, als wir im Mai eine Prognose abgaben. Wir hatten jedoch nicht die beispiellose Natur der extremen Schwankungen nach dem Abklingen der Pandemie vorhersehen können.“

Nachdem man mehr als ein Jahr lang zu Hause festsaß, ist es selbstverständlich, dass die Menschen mehr als je zuvor nach draußen gehen und reisen wollen. Das wiederum hat sich auf Fiverr ausgewirkt und wird es auch in der zweiten Jahreshälfte beeinträchtigen. Allerdings hat Fiverr zum Beispiel in Australien aufgrund der Wintersaison positive Wachstumszeichen gesehen. Das könnte bedeuten, dass Fiverr im vierten Quartal einen ähnlichen Wintereffekt erleben und die Prognosen übertreffen könnte. Die Zeit wird es zeigen.

Der Artikel Darum habe ich Fiverr-Aktien gekauft, nachdem sie um 24 % eingebrochen sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Neil Rozenbaum auf Englisch verfasst und am 06.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Neil Rozenbaum besitzt Aktien von Fiverr International. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fiverr International. The Motley Fool empfiehlt Upwork.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images