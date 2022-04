Darum klettert Beyond Meat am Mittwoch zwischenzeitlich um 19 %

Die Aktie von Beyond Meat hat am Mittwoch dieser Woche einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Zwischenzeitlich stiegen die Anteilsscheine um bis zu 19 %. Allerdings konnte im späten Handel lediglich ein Plus von fast 7 % gerettet werden. Trotzdem: Das ist mal ein positives Signal.

Es gibt womöglich positive News, die der Markt damit eingepreist hat. Oder zumindest Gerüchte, die sich noch bestätigen müssen. Schauen wir auf Beyond Meat und darauf, was wir zu der jetzigen Ausgangslage wissen sollten. Ist doch vielleicht alles nur halb so wild?

Beyond Meat: US-weiter Launch des McPlant?

Wie erste Marktkommentatoren auf Plattformen wie Seeking Alpha herausgestellt haben, hat die Gerüchteküche ein weiteres Mal zugeschlagen. Die Aktie von Beyond Meat profitierte dabei von der Spekulation, dass der US-Hersteller von Fleischalternativen mit McDonald’s den McPlant in den USA auf nationaler Ebene ausrollen werde. Uff, aber Moment mal. Kennen wir diese Nachrichtenlage nicht bereits?

Ursprünglich ja. Das war der A-Plan. Nach ersten Tests in den größeren Städten und teilweise in der Provinz zeichnete sich beim McPlant jedoch wenig Euphorie ab. Offenbar haben in vielen Regionen die Verbraucher nicht wie erhofft zugegriffen. Das führte dazu, dass erste Analysten daran zweifelten, ob es zu einem Launch auf globaler Ebene und für McDonald’s und Beyond Meat reicht.

Wenn dem jetzt so sein sollte, so wäre das ein dicker Pluspunkt für Beyond Meat. Nicht nur, was die Reichweite angeht. Nein, sondern vermutlich auch, was die Akzeptanz nach den ersten Tests anbelangt. Sollte der Launch auf globaler Ebene erfolgen, so wäre das ein gutes Zeichen.

Ein Hoffnungsschimmer

Im Endeffekt ist es die Gerüchteküche, die bei der Aktie von Beyond Meat derzeit brodelt. Aber es bleibt abzuwarten, was an diesem Gerücht letztlich dran ist. Die Nachrichtenlage zum Thema McPlant ist zuletzt jedenfalls zweigeteilt gewesen, bestätigt scheinen diese Spekulationen nicht zu sein.

Allerdings ist das nicht die einzige Baustelle von Beyond Meat. Vielleicht ist McDonald’s sogar eher die letzte Hoffnung, um eine starke Reichweite durchzusetzen. Wobei das Konsumverhalten in der Systemgastronomie auch lahmende Verkäufe im stationären Einzelhandel ankurbeln könnte.

Im Moment gibt es daher viele Vielleichts bei einigen schwächeren Ausblicken. Auch das ist zuletzt das Kernproblem dieser Aktie gewesen, die kaum wieder hochgekommen ist. Aber wer weiß: Vielleicht ist das jetzt ein Lebenszeichen, auf dem sich aufbauen lässt? Vielleicht.

Foto: Beyond Meat