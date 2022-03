Das Advanced Materials Research Center des Technology Innovation Institute eröffnet das erste Impact Lab der MENA-Region in Abu Dhabi

Das Technology Innovation Institute (TII), ein weltweit tätiges Forschungszentrum und Stützpfeiler der angewandten Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, gab heute die Eröffnung des Impact Lab des Advanced Materials Research Center (AMRC) bekannt. Das neue Projekt ist eine Premiere in der MENA-Region und bietet ein optimales Testfeld für die Erprobung modernster Materialien, Laminate und Verbundwerkstoffe.

Das hochmoderne Labor passt gut zu der Vision des AMRC, fortschrittliche Materialien so weit zu entwickeln, dass sie für den Übergang vom Labor zur Industrie geeignet sind. Die Tests werden unter einer Reihe von aufprallbezogenen Bedingungen durchgeführt, angefangen bei der Bewertung von Strukturen hinsichtlich ihrer Geschwindigkeiten, Temperaturen und Energieabsorptionsraten. Die hochmoderne Ausrüstung wird zur Evaluierung des Materialverhaltens eingesetzt, um bahnbrechende Lösungen zu entwickeln.

Das Labor ist in der Lage, metallische, polymere, keramische und Verbundwerkstoffe in kürzester Zeit zu charakterisieren und daraus Prototypen für reale Anwendungen zu entwickeln. Die wichtigsten Ziele, an denen das Labor derzeit arbeitet, werden dazu beitragen, den Absturz von Weltraumfahrzeugen zu verhindern und Helme, Stoßstangen, Reifen und Autobatterien zu entwickeln, die Explosionen standhalten können – um nur einige Beispiele zu nennen. Innovative Leichtbaustrukturen zur Absorption von Aufprallenergie können auch in Sporthelmen, Motorradhelmen und Reithelmen eingesetzt werden. Das AMRC-Forschungsteam verdankt diese Erkenntnisse der Aufprall- und Materialwissenschaft.

Dr. Ray O. Johnson, CEO von TII, lobte das AMRC-Team für seinen Erfolg: „Dies ist ein äußerst erfreulicher Start in das neue Jahr. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Forschungszentren weiterhin ähnliche Erfolge erzielen werden – ein Durchbruch nach dem anderen. Wir bei TII wollen unseren Forschern ein Umfeld bieten, das es ihnen ermöglicht, an ihren gemeinsamen und eigenen Forschungsprojekten zu arbeiten und Innovationen schnell auf den Markt zu bringen.“

Dr. Mohamed AlTeneiji, leitender Forscher des Advanced Materials Research Center, sagte: „Wir sind stolz darauf, dieses Labor zu eröffnen, welches das Ergebnis monatelanger Planung und harter Arbeit ist, um sicherzustellen, dass es in der Lage ist, neue Technologien im Bereich der Materialbelastung sowie neue Herstellungsprozesse zu testen. Unser Ziel ist es, Unternehmen in den VAE und auf der ganzen Welt modernste technische Lösungen bereitzustellen und durch die Entwicklung von geistigem Eigentum und die Anmeldung von Patenten zur technologischen Autonomie der Region beizutragen.“

Zu den zukunftsweisenden technischen Geräten, die im Labor zur Verfügung stehen, gehört die Universalprüfmaschine, die die Zug-, Druck- und Biegeeigenschaften von Materialien ermittelt. Die „Split Hopkinson Pressure Bar“, eine Neuheit in der Region, misst die Materialeigenschaften beim Aufprall und kann Temperaturen von -60 °C bis 225 °C messen.

Der „Gas-Gun Projectile Launcher“ ist ebenfalls einmalig im Nahen Osten. Dieses Gerät ist in der Lage, den Aufprall von ballistischen Geschossen, Weltraumschrott oder von Vögeln auf Flugzeuge zu simulieren, indem es eine gasartige Substanz mit einer Aufprallgeschwindigkeit von bis zu 1.000 m/s abfeuert. In der Zwischenzeit werden mit dem „Drop Tower“ Auswirkungen auf Materialstrukturen untersucht, die vergleichbar sind mit denen bei einem Autounfall oder einem Helm nach einem Unfall. Das Gerät kann Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 25 m/s in einem Niedriggeschwindigkeitsbereich konfigurieren, so dass die Forscher die Ergebnisse auf die Bedürfnisse der Benutzer abstimmen und die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor schweren Aufprallen verstärken können.

Dr. Rafael Santiago, leitender Forscher im Team für Energieabsorption am AMRC, merkte an, dass das Aufpralllabor die internationalen Sicherheitsvorschriften vollständig erfüllt und neue Materialien erforscht, um deren Aufprall- und Explosionseigenschaften zu analysieren.

