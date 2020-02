Das Comeback des Bitcoins – Webinar mit Heiko Geiger von Vontobel und Benjamin Feingold von Feingold Research

Die Kryptowährung Bitcoin legte 2020 bereits ein fantastisches Comeback hin: Seit Jahresbeginn kletterte der Wert der wichtigsten Kryptowährung um über 20 Prozent. Doch nicht nur deswegen steht die wohl bekannteste Kryptowährung plötzlich wieder im Fokus der Anleger. Im Mai steht das dritte "Halving" der größten Kryptowährung an - bei diesem Ereignis wird das Bitcoin-Angebot verknappt. In der Vergangenheit hat der Bitcoin-Kurs nach einem solchen Halving jeweils stark zugelegt.



Doch wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Welche Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen gibt es überhaupt? Und wie können Sie am besten vom Bitcoin-Comeback profitieren? Antworten rund um Bitcoin, Ethereum & Co. gibt es im Online-Seminar mit Benjamin Feingold von Feingold Research und Heiko Geiger von Vontobel.



Wollen Sie das Webinar sehen? Dann klicken Sie bitte hier:







Weitere Informationen zu Kryptowährungen finden Sie in unserer Kryptowelt:

