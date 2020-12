Das "FX-Paar der Woche" - Taktieren bis zur aller letzten Sekunde

EUR/GBP - WKN: 965308 - ISIN: EU0009653088 - Kurs: 0,91918 £ (FOREX)

Für vergangenen Wochenende war bereits eine (positive) Entscheidung im Brexit Streit zwischen Großbritannien und der EU erwartet worden, diese blieb allerdings aus. Es geht um drei Streitpunkte (unter anderem Fischerei und Streitbeilegungsverfahren) wo bislang bei beiden Seiten kein Willen für eine Einigung erkennbar ist. Daran änderte sich auch im Wochenverlauf nichts Wesentliches.

Erfolglose Verhandlungen

Nachdem auch das Treffen zwischen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Premierminister Johnson am Mittwoch in Brüssel erfolglos verlief, soll nun am Wochenende doch noch einmal weiterverhandelt werden. Beide Seiten bezeichneten die Erfolgsaussichten in den vergangenen 24 Stunden aber als eher gering und setzten eine letzte Frist bis Sonntag.

Das britische Pfund war bis auf wenige Ausnahmen den gesamten Wochenverlauf über unter Verkaufsdruck während sich die europäische Einheitswährung vergleichsweise stabil hielt. Im Ergebnis machte EUR/GBP ausgehend vom EMA50 im Tageschart einen kräftigen Satz gen Norden, nachdem zuvor der Abwärtstrendkanal im Tageschart bereits überwunden werden konnte.

Kommt tatsächlich kein Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU zustande, müsste am späten Sonntagabend in einem zu dieser Uhrzeit sehr illiquiden Devisenmarkt mit einem kräftigen Selloff im britischen Pfund gerechnet werden.

EUR/GBP sollte im Falle eines "No Deal" entsprechend in den Bereich 0,93 bis 0,94 GBP katapultiert werden, bevor dann am Montag im Tagesverlauf wieder mit Pfund-Stärke zu rechnen wäre.

Wertpapierhandel - unabhängig und sicher: Handeln Sie jetzt direkt über Guidants!

EURGBP Chartanalyse 1D Chart

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)