Das Geld sicher anlegen – Die Besten Zinsangebote im April 2020

Anleger haben für ihr Erspartes viele Möglichkeiten.

In Anbetracht der aktuellen Lage lohnt es sich das Geld, was jetzt zur Verfügung steht, gut anzulegen. Mit sicheren Angeboten verschiedener Anbieter können Anleger ihr Erspartes für absehbare Zeit für sich arbeiten lassen.

Anleger haben für ihr Erspartes viele Möglichkeiten. Auf dem Finanzmarkt bieten eine Reihe von Anbietern ihre Produkte zu unterschiedlichen Konditionen an. Zwar dürfen in Deutschland nur Bank-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsgeschäfte mit staatlicher Erlaubnis der BaFin betrieben werden, aber nicht alle Produkte sind auf demselben Niveau. Bei vielen Angeboten sollten Anleger vorsichtig sein. Unerwartete Anrufe, E-Mails oder ein beschränktes Zeitfenster weisen meistens auf ein unseriöses Angebot hin.

Eine sichere Anlage können Kunden daran erkennen, dass das Produkt genau ihre Ziele und Wünsche für die Geldanlage widerspiegelt. Es gibt aber weitere Merkmale, die helfen, eine sichere Geldanlage zu erkennen:

1. Marktübliche Rendite

Um die Rendite dreht es sich in fast jedem Investment. Der Nettoertrag, der mit der Anlage erzielt wird, ist durch den Zinssatz bestimmt. Eine hohe Rendite bedeutet einen hohen Gewinn, aber auch ein großes Verlustrisiko. Welche Renditen zur Zeit marktüblich sind, kann dem Internetangebot der Deutschen Bundesbank entnommen und verglichen werden.

2. Vertrauenswürdige Anbieter

Bei der Suche nach den besten Renditen und flexibelsten Angeboten stoßen Anleger oft auf unbekannte Unternehmen. Das Geld bei vertrauenswürdigen Anbietern anzulegen, ist daher der wichtigste Punkt. Informationen zu Geldanlagen, vertrauenswürdigen Anbietern und fragwürdigen Anlagen bietet der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. an.

3. Einlagensicherung

Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten des Anbieters werden Anlagen in einem gewissen Umfang durch die Einlagensicherung oder die Anlegerentschädigung geschützt. In der EU sind Anlageformen wie Girokonten, Sparguthaben, Tages- oder Festgeld in Höhe von 100.000 Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. In den FAQ der BaFin zur Einlagensicherung werden alle Fragen, rund um die gesetzliche Einlagensicherung, die Anlegerentschädigung und die Institutssicherung beantwortet.

Sichere Anlagen zeichnen sich durch stetiges Wachstum, durch stabile Zinsen oder regelmäßige Dividenden aus. Tagesgeld-News bietet einen aktuellen Überblick über die Tagesgeld– und Festgeld-Zinsen an.

Das Geld sicher und gewinnbringend anzulegen, ist mit dem richtigen Anbieter nicht schwierig. Im passenden Bericht der BaFin werden weitere Merkmale von sicheren Geldanlagen aufgezählt.

Wer ist der Beste?

Den besten Anbieter von Tagesgeld und Festgeld evaluiert jährlich das Bewertungsportal BankingCheck.

Welche Anbieter eines Tagesgeld- bzw. Festgeldkontos mit dem BankingCheck Award 2020 ausgezeichnet werden, wird in diesem Jahr an den BankingCheck und eKomi Awards bekannt gegeben.

Die drei besten Tagesgeldangebote#1 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK USD-TAGESGELD

Die IKB Deutsche Industriebank bietet aktuell 1,30 % (Stand 04.04.2020) auf das USD- Tagesgeld. Mit dem USD-Tagesgeld haben Anleger die Möglichkeit ihr Kapital zinsstark in US-Dollar anzulegen. Die Mindestanlagesumme beträgt 5.000 USD. Eine Maximalanlagesumme wird von der IKB Deutsche Industriebank nicht beziffert. Als Basis benötigen Sie ein in Euro geführtes IKB-Cash-Konto. Dieses dient Ihnen als Verrechnungskonto für Ihre Geldanlagen in US-Dollar.

#2 RENAULT BANK DIREKT TAGESGELD

Die Renault Bank direkt bietet 0,45 % Zinsen p.a. (Stand 04.04.2020) für das Tagesgeldkonto an. Wie bei Tagesgeldkonten üblich, ist der Zugriff und die Verwaltung des Tagesgeldkontos jederzeit möglich. Die Verzinsung beginnt bereits ab dem ersten Euro und unterliegt einer Höchstanlagesumme.

#3 NORDAX BANK TAGESGELD

Die Nordx Bank bietet mit dem Tagesgeldkonto ein gutes Konto mit aktuell 0,40 % p.a. (Stand 04.04.2020). Anleger aus Deutschland haben, dank der geschlossenen Kooperation des schwedischen Finanzinstituts und dem Geldanlage Marktplatz WeltSparen by raisin, die Möglichkeit ihr mittelfristiges Sparguthaben solide verzinst anzulegen. Alle Spareinlagen sind durch die Schwedische Einlagensicherung („Riksgälden“) bis zu einer Sicherungsgrenze in Höhe von 100.000 Euro je Bank und Kunde abgesichert.

Die drei besten Festgeldangebote#1 Greensill Bank Festgeld in US-Dollar

Die Greensill Bank bietet 2,50 % p.a. (Stand 04.04.20) auf ein Fremdwährungskonto in US-Dollar an. Im Zuge der Kooperation des Finanzdienstleisters WeltSparen by raisin mit der Bremer Greensill Bank können sich Kunden, neben einem regulären Festgeldkonto, auch über ein interessantes Festgeld in US-Dollar freuen. Die Einlage muss einen Mindestbetrag in US-Dollar aufweisen, der einem Gegenwert von 10.000 Euro entspricht. Dabei gilt der tagesaktuelle Wechselkurs.

#2 BN Bank Festgeld

Ein attraktives Festgeldangebot von 1,10 % p.a (Stand 04.04.20). bietet der deutsche Ableger der BN Bank an. Bei dem Angebot handelt es sich um eine Festgeld Option in der Fremdwährung Norwegische Kronen (NOK). Anleger aus Deutschland können dank der Zusammenarbeit mit dem deutschen Geldanlagemarktplatz WeltSparen by raisin ihre Spareinlagen in das norwegische Festgeld investieren. Voraussetzung ist wie bei allem WeltSparen-Angeboten, die Eröffnung des kostenlosen WeltSparen-Partner-Kontos.

Bitte beachten Sie: Die Ermittlung des Währungskurses wird durch eine von der BN Bank beauftragte Geschäftsbank vorgenommen. Für jede Währungsumrechnung berechnet Ihnen die BN Bank eine Gebühr.

#3 Klarna Festgeld

Das Festgeldangebot des schwedischen Unternehmens Klarna beträgt aktuell 1,05 % p.a. (Stand 04.04.20) Die Zinsausschüttung erfolgt bei Klarna jährlich auf das Referenzkonto. Alle Anlagen über Klarna unterliegen der schwedischen Einlagensicherung. Die Bankkunden können schon ab 10.000 Euro Mindesteinlage von den attraktiven Zinsen profitieren. Maximal können 500.000 Euro angelegt werden.

________________________________________

Sie möchten weitere Informationen zu den vorgestellten Banken erhalten? Dann besuchen Sie unser Partnerportal BankingCheck.de. Hier finden Sie zahlreiche Erfahrungsberichte und Bewertungen zu Banken, Versicherern, Finanzdienstleistern und deren Produkten.